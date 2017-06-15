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Жильем в Крыму к 2020 г. будут обеспечены 2 тыс. семей из числа реабилитированных народов

Общество
15 июня, 17:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Также планируется ввести в эксплуатацию семь детских садов, две школы, обеспечить 5 тыс. семей электроснабжением, 4,1 тыс. - сетями водоснабжения, 3,3 тыс. - газом и 2 тыс. - сетями канализации

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Федеральная целевая программа социально-экономического развития республики Крым и города Севастополя предусматривает обеспечение жильем к 2020 году 2 тыс. семей из числа реабилитированных народов Крыма. Об этом на заседании комитета Госдумы по делам национальностей сообщил председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов.

"Реализация данной программы позволит к 2020 году обеспечить 2 тыс. семей из числа реабилитированных народов Крыма собственным жильем, ввести в эксплуатацию семь детских садов на 1575 мест,... две школы на 1 тыс. мест, обеспечить 5 тыс. семей электроснабжением, обеспечить 4,1 тыс. семей сетями водоснабжения,... 3,3 тыс. семей - газом, обеспечить 2 тыс. семей сетями канализации", - сказал Смирнов.

По его словам, до конца года в рамках ФЦП планируется строительство 32 объектов жилищного, социального и коммунального назначения более чем на 3,4 млрд рублей, в том числе ввод в эксплуатацию семи детских садов. Также на 2017 год запланировано приобретение жилья для 65 семей из числа реабилитированных народов на сумму 100 млн рублей, оказание единовременной материальной помощи на завершение строительства жилья 120 семьям на сумму 19 млн рублей.

"С 2014 по 2016 годы 400 семей уже обеспечены жильем в рамках программы по строительству.. и приобретению жилья путем выкупа, 186 семьям уже оказана материальная помощь на строительство индивидуального жилья, 1 тыс. семей обеспечены газоснабжением, 350 семей обеспечены электроснабжением", - сообщил он.

ФЦП социально-экономического развития республики Крым и города Севастополя до 2020 года реализуется во исполнение указа президента РФ номер 268 "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов". До 2020 года на реализацию мероприятий программы будет выделено порядка 10 млрд рублей.

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