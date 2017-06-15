Москалькова: в России должен быть создан центр по лечению детей от игромании

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым создание в стране центра по лечению детей от игромании. Об этом она написала на своей официальной странице в Instagram. По ее словам, необходимы реальные рычаги противодействия компьютерной зависимости.

"Назрела острая необходимость создания центра по лечению детей от игромании. Дети уходят из реального в виртуальный мир. Интернет, кроме позитива, несет в себе и зло, и мы должны продумать реальные рычаги противодействия", - написала Москалькова.

Она подчеркнула, что "очень важно объединить усилия государства и гражданского общества".