Москалькова: в России должен быть создан центр по лечению детей от игромании

Бывший футболист "Зенита" Данни простился с петербургскими болельщикамиСпорт 15 июня, 17:59
Путин поручил до 15 октября подготовить законопроекты о новых формах специнвестконтрактовЭкономика и бизнес 15 июня, 17:49
Эксперты: изменения в законодательстве не улучшили диалог между продавцом и покупателемЭкономика и бизнес 15 июня, 17:47
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"Политика 15 июня, 17:45
Федор Смолов прочитал стихотворение "Уединение" в рамках проекта "Лирика футбола"Спорт 15 июня, 17:40
Конвейер по выпуску экскаваторов запущен в ТатарстанеЭкономика и бизнес 15 июня, 17:29
Ракетоносцы Ту-160 выполнили полеты над Балтикой в сопровождении истребителей НАТОАрмия и ОПК 15 июня, 17:26
Лучшие вопросы и ответы в ходе "Прямой линии" ПутинаПолитика 15 июня, 17:26
Москалькова: в России должен быть создан центр по лечению детей от игроманииОбщество 15 июня, 17:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым создание в стране центра по лечению детей от игромании. Об этом она написала на своей официальной странице в Instagram. По ее словам, необходимы реальные рычаги противодействия компьютерной зависимости.
"Назрела острая необходимость создания центра по лечению детей от игромании. Дети уходят из реального в виртуальный мир. Интернет, кроме позитива, несет в себе и зло, и мы должны продумать реальные рычаги противодействия", - написала Москалькова.
Она подчеркнула, что "очень важно объединить усилия государства и гражданского общества".