Центр профилактической медицины опроверг существование безопасной нормы алкоголя

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Центр профилактической медицины Минздрав РФ опроверг существование безопасной нормы употребления алкогольных напитков. Об этом сообщили ТАСС в Государственном научно-исследовательском центра профилактической медицины.
Ранее газета "Известия" сообщила, что "Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины Минздрава России рассчитал безопасные нормы потребления алкоголя" для россиян. Эти нормы, согласно статье, дифференцированы в зависимости от вреда здоровью.
"На самом деле, не существует никаких норм и безопасных уровней потребления алкоголя. Речь идет только о количествах алкогольных напитков, которые могут в той или иной мере увеличивать риск последствий их употребления для здоровья", - сообщили в ведомстве.
В Центре профилактической медицины называют такую интерпретацию безосновательной и уточняют, что речь шла о стандартных дозах и уровнях воздействия на организм, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
"Эти уровни действительно рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для работы с пациентами и могут быть использованы в информационной работе с населением", - уточнили в центре.
Само понятие стандартной дозы необходимо до расчета потребляемого человеком количества спиртного.
"В нашей стране, как и в большинстве европейских стран, за эквивалент стандартной дозы принимается 10 г 96% этилового спирта", - уточнили в Центре профилактической медицины.