Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Центр профилактической медицины опроверг существование безопасной нормы алкоголя

Общество
15 июня, 18:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Ранее СМИ сообщали, что "Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины Минздрава России рассчитал безопасные нормы потребления алкоголя" для россиян

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Центр профилактической медицины Минздрав РФ опроверг существование безопасной нормы употребления алкогольных напитков. Об этом сообщили ТАСС в Государственном научно-исследовательском центра профилактической медицины.

Ранее газета "Известия" сообщила, что "Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины Минздрава России рассчитал безопасные нормы потребления алкоголя" для россиян. Эти нормы, согласно статье, дифференцированы в зависимости от вреда здоровью.

"На самом деле, не существует никаких норм и безопасных уровней потребления алкоголя. Речь идет только о количествах алкогольных напитков, которые могут в той или иной мере увеличивать риск последствий их употребления для здоровья", - сообщили в ведомстве.

В Центре профилактической медицины называют такую интерпретацию безосновательной и уточняют, что речь шла о стандартных дозах и уровнях воздействия на организм, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

"Эти уровни действительно рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для работы с пациентами и могут быть использованы в информационной работе с населением", - уточнили в центре.

Само понятие стандартной дозы необходимо до расчета потребляемого человеком количества спиртного.

"В нашей стране, как и в большинстве европейских стран, за эквивалент стандартной дозы принимается 10 г 96% этилового спирта", - уточнили в Центре профилактической медицины.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
18
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ
2
Семь туристов из Китая упали на эскалаторе в московском метро
3
Самый дорогой Ford: ВМС США приняли на вооружение "авианосец будущего"
4
Путин: только гражданин РФ может определить, кто будет возглавлять страну
5
Скончался Алексей Баталов
6
Российский боец ММА попал в реанимацию в тяжелом состоянии в день боя
7
Назначен новый директор музея "Исаакиевский собор"
Темы дня
Загрузка...
Реклама