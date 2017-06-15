ОНФ: сфера утилизации мусора должна стать прозрачной

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сфера утилизации мусора должна стать легальной и прозрачной по всей России. Такое мнение по решению проблемы утилизации мусора высказала ТАСС председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева.

"По факту сегодня нужно сделать легальную прозрачную сферу по всей стране, чтобы люди, платя за вывоз мусора понимали, что любая бумажка, которую заберут у его подъезда, не просто будет захоронена в ближайшей лесополосе, а ее отвезли на легальный полигон, переработали, адаптировали. Человек будет понимать, за что он платит, - это главная задача, над которой мы работаем как общественники и законодатели", - сказала Тимофеева.

По словам Тимофеевой, страна долгое время не занималась отходами, сейчас данная проблема приняла масштабный характер. После того, как ОНФ начал составлять интерактивную карту свалок, выяснилось, что зачастую информация от региональных чиновников о количестве свалок, не соответствовала действительности, цифры в десятки раз были занижены.

"Когда люди стали наносить на карте метки, мы увидели, что в каждом населенном пункте по 1-2 свалки. Сложнейшая ситуация везде - начиная от Арктики, откуда мусор пока физически вывозится, заканчивая каждым населенным пунктом", - отметила Тимофеева.

Проблема мусорных свалок была поднята четверг в ходе "Прямой линии" президента РФ Владимира Путина. К президенту обратились жители подмосковной Балашихи, дома которых расположены в непосредственной близости с огромной свалкой, образующейся еще с 1970-х годов прошлого века. Глава государства пояснил, что проблема свалок и утилизации отходов наиболее остро стоит в Московской и Тульской областях, а также в Татарстане.

Как отметила Тимофеева, на территории Москвы и Московской области сосредоточено 30% мусора всей страны. Единственным решением вопроса должно стать строительство перерабатывающих заводов. "Сегодня единственный вариант, когда этот мусор будет перерабатываться и о чем сегодня говорил президент, - это строительство заводов, а строится они будут в Подмосковье, это федеральная программа, и один в Казани, там действительно большая концентрация", - добавила представитель ОНФ.

Реформа утилизации мусора

Реформа утилизации мусора в России должна была начаться в начале 2017 года. Для этого вся территория страны должна прописать планы по размещению полигонов и мусоросортировочных заводов, причем инвестировать в создание объектов должны сами хозяева мусора. Таким образом, бизнес будет зарабатывать на тарифах.

"Самое страшное, что мы сегодня увидели как общественники, - посильность тарифов для людей, люди заплатят и быстро не увидят эффект - это тоже вопрос. Поэтому реформа с января этого года была сдвинута на 2 года, но мы включили четкий парламентский контроль по всей стране, чтобы тарифы были посильны людям", - считает общественный деятель.

Наиболее проблемные регионы России

Проблему в Балашихе постараются помочь решить жителям федеральные власти. "То, что касается Балашихи, позанимаемся отдельно. Постараемся это сделать. Я людей (жителей Балашихи - прим. ТАСС) прекрасно понимаю и вижу, какая сейчас (в этом городе) проблема. Скапливалась (свалка) десятилетиями, попробуем это сделать как можно быстрее", - ответил Путин на видеообращение жителей города.

По данным экологического движения #РосЭко, полигон "Кучино" в деревне Фенино городского округа Балашиха, о котором шла речь в прямом эфире, был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Несмотря на то, что в 1975 году велись разговоры о скорейшем закрытии полигона, он продолжает функционировать до сих пор. Свалку общей площадью более 50 га видно из космоса, ежегодно она принимает до 600 тыс. тонн отходов.

По заявлениям властей Татарстана здесь проблема возникает из-за динамики развития региона, которая опережает темпы создания инфраструктуры для обращения с твердыми коммунальными отходами. "Наметилось отставание темпов развития коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами от общей динамики развития региона, что требует новых подходов к решению проблемы отходонакопления", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики.

До конца 2017 года планируется начать строительство мусоросжигательного завода в Казани. "Размещение отходов на полигонах более не входит в перечень приоритетов государственной политики в области обращения с отходами, а обезвреживание отходов, включая сжигание, включено в перечень таких приоритетов. Что касается Казани, то свободных земельных ресурсов вблизи города для дальнейшего захоронения ТКО просто нет", - сказали в пресс-службе.

Проблема так называемых стихийных свалок в Туле возникла не за один день, ее решение ведется постоянно. Министерством природных ресурсов и экологии региона за первый квартал 2017 года ликвидировано 193 свалки. По данным пресс-службы правительства Тульской области, в ряде районов области предусмотрены реконструкция и строительство объектов в области обращения с отходами, в Туле предстоит построить новый межмуниципальный полигон ТБО мощностью до 360 тыс. тонн в год. В целом в 2017 году планируется удалить более 300 стихийных свалок мусора, на эти цели предусмотрено порядка 30 млн рублей.