Студенческие трудовые отряды Поморья будут работать на объектах от Крыма до Арктики

АРХАНГЕЛЬСК, 15 июня. /ТАСС/. Студенческие отряды из Архангельской области, для которых в четверг официально был открыт трудовой семестр, будут работать на объектах от Дальнего Востока и Крыма до Арктики. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

"В этом году более 600 молодых людей из Архангельской области отправятся в третий трудовой семестр. Это строители, педагоги, проводники, сервисные и сельскохозяйственные отряды, а также особая гордость Поморья - первый медицинский отряд "Коллеги", куда вошли студенты из разных медицинских вузов страны, в том числе из Северного государственного медицинского университета", - говорится в сообщении.

Губернатор региона Игорь Орлов вручил трудовые путевки отрядам, оправляющимся на строительство космодрома "Восточный", на сельскохозяйственные работы в Крым, на всероссийскую студенческую стройку "Мирный атом" в Челябинскую область, на строительные объекты в Санкт- Петербурге и Калининграде, в детские оздоровительные лагеря.

После двухлетнего перерыва 15 человек в составе сводного отряда "Гандвик" Северо-Западного федерального округа отправятся на остров Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа для участия в очистке Арктики - ликвидации экологического ущерба прошлых лет. Отправка запланирована во второй декаде июля.

"В движение молодежных трудовых отрядов Поморья вливаются новые учебные заведения. В Няндоме из учащихся железнодорожного техникума сформирован студенческий отряд проводников. В Вельске на базе сельскохозяйственного техникума создан сельскохозяйственный отряд, в Онеге - строительный", - приводит пресс-служба слова начальника управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации губернатора и правительства Архангельской области Григория Ковалева.