Москва скорректирует экологическую стратегию с учетом реновации жилья

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение создать специальную рабочую группу, которая доработает проект экологической стратегии столицы до 2030 года с учетом программы реновации жилищного фонда. Об этом говорится в пресс-релизе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"Рабочей группе было рекомендовано учесть выбор планировочных решений при строительстве новых жилых домов, обеспечивающих комфортность микроклимата новых жилых районов, применение альтернативных источников энергии на территории города Москвы и применение альтернативных способов озеленения городских территорий (крышное, стилобатное и вертикальное)", - говорится в сообщении по итогам круглого стола с участием Департамента градостроительной политики, рабочей группы по экологии экспертного совета при правительстве РФ и комиссии по экологии, энергетике и устойчивому развитию Общественной палаты Москвы.

Также участники круглого стола предложили включить в экологическую стратегию максимально возможную переработку и вторичное использование строительных отходов при сносе старых жилых домов ("умный снос"). Эксперты хотят дополнить документ и статьей о применении пыле- и шумоподавляющих технологий при сносе домов и максимальном сохранении зеленых насаждений в зоне действия программы реновации.

Состав новой рабочей группы в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы не уточнили.

Программа реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, и тогда станут понятны объемы реновации.

По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров. Однако пока в списке для голосования жителей, которое завершается 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тысяч.

Жители Москвы, чьи дома войдут в список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

Законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице, Госдума 14 июня приняла в третьем чтении.

Власти Москвы не раз подчеркивали, что альтернатив программе не существует: по их прогнозам, к 2019 году число домов, находящихся в аварийном состоянии, в Москве может вырасти до 2 тыс., а к 2022 году - до 5 тыс. В этом случае властям придется заниматься сносом аварийных домов, при котором гарантий переселения в тот же район и других гарантий, принятых по программе реновации, предоставляться не будет.