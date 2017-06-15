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Роскомнадзор предложил изменить способы блокировки ресурсов на законодательном уровне

Общество
15 июня, 23:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Речь идет о законопроекте, дающем органам власти право самостоятельно определять порядок блокировки ресурсов с запрещенной к распространению информацией

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров предложил разработать законопроект, который поможет избежать ошибок со стороны операторов связи, вследствие которых происходят блокировки "добросовестных ресурсов". Об этом говорится в сообщении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

По словам Жарова, ошибочные блокировки "добросовестных ресурсов" происходят по вине операторов связи, которые "не имеют возможность точечной блокировки ресурсов по адресу страницы сайта (URL) и имени домена, поэтому осуществляют блокировку с использованием самого "грубого" механизма - по IP-адресу".

"Это происходит потому, что операторы этой группы зачастую самостоятельно осуществляют резолвинг, то есть определение IP-адресов, соответствующих конкретному домену из реестра", - говорится в сообщении Роскомнадзора. Такие операторы составляют примерно 50-55% от общего числа (более 4 тыс.).

"Представляется, что решением может стать законопроект, дающий органам власти право самостоятельно определять порядок блокировки ресурсов с запрещенной к распространению информацией", - отметил глава Роскомнадзора.

Он добавил, что система блокировки в интернете запрещенной информации постоянно совершенствуется, "сейчас заканчивается доработка автоматизированной системы, которая позволит в режиме реального времени анализировать изменения IP-адресов, происходящие у ресурсов, включенных в единый реестр".

По словам Жарова, единый реестр является, по сути, списком адресов интернет-ресурсов, содержащих запрещенную информацию. Он включает в себя адрес интернет-страницы (URL), доменное имя и место расположения ресурса в сети интернет (IP-адрес).

"Одному домену может соответствовать несколько IP-адресов. Более того, IP-адреса могут динамически изменяться", - пояснил Жаров. Владелец домена может по своему желанию менять IP-адреса, подставляя IP, не имеющие отношения к конкретному, принадлежащему ему домену, заключил глава Роскомнадзора.

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Жаров, Александр Александрович
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