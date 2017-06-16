Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдума рассмотрит поправки об ответственности за воспрепятствование работе врачей

Общество
16 июня, 0:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Авторами законопроекта выступили вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая и глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума рассмотрит 16 июня в первом чтении пакет законопроектов о введении уголовной и административной ответственности за воспрепятствование деятельности врачей. Его авторами выступили вице-спикер палаты Ирина Яровая и глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Смотрите также

С крестом и тараном: скорой помощи могут разрешить пробивать себе путь

Проектами законов вносятся поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят в российское уголовное и административное законодательство новую статью "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи".

Согласно поправкам в УК РФ, преступление, совершенное путем удержания, угроз, создания препятствий по доступу к больному и повлекшее по неосторожности причинение вреда средней тяжести его здоровью, наказывается штрафом в размере до 40 тыс. рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев. Если же в результате противоправных действий наступила смерть или был причинен тяжкий вред здоровью пациента, то санкции определяются в виде принудительных работ на срок до четырех лет либо в виде лишения свободы тот же срок.

Изменения в КоАП предусматривают штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, депутаты предлагают установить дополнительную административную ответственность для водителей за отказ пропустить машину скорой помощи, им будет грозить лишение прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. По словам Яровой, законопроекты также восполняют пробел в уголовном законодательстве, устанавливая ответственность по факту причинения медицинским работникам легких телесных повреждений и за угрозы убийством.

Медики просят защиты

Как отмечается в пояснительной записке к одному из законопроектов, по данным Минздрава, в 2016 году зафиксировано 1226 случаев противоправных действий, связанных с насилием в отношении медицинских работников, в том числе сотрудников скорой помощи, при исполнении ими служебных обязанностей.

Как отметил соавтор законопроектов Дмитрий Морозов, в думский комитет по охране здоровья за последние полгода поступило около 20 обращений от профессиональных медицинских групп, ассоциаций и коллективов с просьбами ужесточить наказание за нападение на медработников.

"Данные законопроекты - серьезный шаг в укреплении социального статуса врача, совершенствовании его образа, что само по себе будет предполагать высокий уровень его работы и квалификации. Невозможно представить себе врача будущего, работающего с новейшими медицинскими технологиями, на которого нападают или подвергают унижениям", - подчеркнул Морозов.

Депутат отметил, что эти законопроекты "ставят правильную смысловую точку в вопросе воспрепятствования законной профессиональной деятельности врача".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Яровая, Ирина Анатольевна Морозов, Дмитрий Анатольевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
18
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пожар в жилом доме в Лондоне: десятки человек пропали без вести
2
Путин: только гражданин РФ может определить, кто будет возглавлять страну
3
США поздравили Россию с национальным праздником
4
Машина врезалась в группу пешеходов в центре Манхэттена
5
"Ъ": Медведев поручил проработать переезд четырех министерств в "Москва-Сити"
6
Полиция и МЧС разыскивают пропавшую в лесопарке в Петербурге женщину с месячной внучкой
7
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
Темы дня
Загрузка...
Реклама