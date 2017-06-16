Госдума рассмотрит поправки об ответственности за воспрепятствование работе врачей

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума рассмотрит 16 июня в первом чтении пакет законопроектов о введении уголовной и административной ответственности за воспрепятствование деятельности врачей. Его авторами выступили вице-спикер палаты Ирина Яровая и глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Проектами законов вносятся поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят в российское уголовное и административное законодательство новую статью "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи".

Согласно поправкам в УК РФ, преступление, совершенное путем удержания, угроз, создания препятствий по доступу к больному и повлекшее по неосторожности причинение вреда средней тяжести его здоровью, наказывается штрафом в размере до 40 тыс. рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев. Если же в результате противоправных действий наступила смерть или был причинен тяжкий вред здоровью пациента, то санкции определяются в виде принудительных работ на срок до четырех лет либо в виде лишения свободы тот же срок.

Изменения в КоАП предусматривают штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, депутаты предлагают установить дополнительную административную ответственность для водителей за отказ пропустить машину скорой помощи, им будет грозить лишение прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. По словам Яровой, законопроекты также восполняют пробел в уголовном законодательстве, устанавливая ответственность по факту причинения медицинским работникам легких телесных повреждений и за угрозы убийством.

Медики просят защиты

Как отмечается в пояснительной записке к одному из законопроектов, по данным Минздрава, в 2016 году зафиксировано 1226 случаев противоправных действий, связанных с насилием в отношении медицинских работников, в том числе сотрудников скорой помощи, при исполнении ими служебных обязанностей.

Как отметил соавтор законопроектов Дмитрий Морозов, в думский комитет по охране здоровья за последние полгода поступило около 20 обращений от профессиональных медицинских групп, ассоциаций и коллективов с просьбами ужесточить наказание за нападение на медработников.

"Данные законопроекты - серьезный шаг в укреплении социального статуса врача, совершенствовании его образа, что само по себе будет предполагать высокий уровень его работы и квалификации. Невозможно представить себе врача будущего, работающего с новейшими медицинскими технологиями, на которого нападают или подвергают унижениям", - подчеркнул Морозов.

Депутат отметил, что эти законопроекты "ставят правильную смысловую точку в вопросе воспрепятствования законной профессиональной деятельности врача".