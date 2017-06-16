Путин рассказал, что родители гордились его достижениями

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НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Родители президента России Владимира Путина высоко оценивали его жизненные достижения. Об этом российский лидер сообщил в интервью в новом фильме американского режиссера Оливера Стоуна. Премьера последней части этой четырехсерийной документальной ленты состоялась в четверг на кабельном канале Showtime.
На вопрос Стоуна о том, гордились ли им родители, Путин ответил: "Да". Он также добавил: "Но отец не дожил буквально два месяца до того, как я был назначен премьер-министром".
"Но, даже когда я не был премьер-министром, он медперсоналу, когда я приходил к нему, все время говорил: "Вот мой президент едет", - сказал Путин.