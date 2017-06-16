В Сеуле представили перевод на корейский язык книги Патриарха Кирилла

СЕУЛ, 16 июня. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Архиепископ Солнечногорский Сергий представил в Сеуле перевод на корейский язык книги Предстоятеля Русской Православной Церкви, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла "Свобода и ответственность: в поисках гармонии. Права человека и достоинство личности". Церемония состоялась в посольстве РФ в Республике Корея 15 июня.

"Корейское издание стало итогом многих трудов переводчиков, издателей и тех, кто словом и делом поддержал данный проект", - отметил архиепископ. Он от имени патриарха выразил благодарность всем причастным к этому, а в первую очередь - протоиерею Павлу Кану, администратору Корейской миссии Русской Зарубежной церкви. "Именно он положил наибольшие труды для того, чтобы мы смогли держать сегодня в руках прекрасно изданное слово Предстоятеля Русской Православной Церкви на корейском языке", - подчеркнул Сергий.

"Этот труд являет собой плод многолетних размышлений Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на тему соотношения прав и свобод человека, повествуя о том, как многовековая православная традиция понимает личность, каким видит ее роль в современной действительности. Все содержание труда объединяет идея связи свободы человека с его ответственностью перед Богом, обществом и самим собой", - заметил архиепископ.

Он рассказал, что православие среди корейцев начало распространяться по мере их переселения в Россию с последнего периода династии Чосон 1860-х годов. Сохраняя свою национальную самобытность, они с искренним интересом знакомились с православием и многие принимали его в качестве своей веры, напомнил собравшимся представитель РПЦ.

"Отрадно сознавать, что православный корейский народ сохраняет любовь к Русской православной церкви, положившей начало деланию на этой земле. Ныне наша Церковь прилагает усилия к тому, чтобы содействовать духовному сближению народов России и Кореи, восстановить соединявшие их в прошлом духовные связи", - подчеркнул Сергий.

Посол РФ Александр Тимонин, выступая на презентации книги, отметил, что в течение последних лет Русская церковь активно развивает международные связи, расширяя свое присутствие, в том числе в азиатском регионе. "Большой вклад в эту работу вносит лично Патриарх Кирилл", - заметил дипломат. "Представленная сегодня книга, безусловно, отражает взгляд православного человека, однако убежден, что он будет интересен не только представителям других религиозных конфессий Республики Корея, но и всем читателям, интересующимся русской культурой, философией и историей", - резюмировал посол.