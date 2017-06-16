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Спасатели и правоохранители обеспечивают безопасность ежегодного крестного хода в Курске

Общество
16 июня, 12:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Всего около 430 человек привлечены к обеспечению безопасности крестного хода

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС, полиции и Росгвардии обеспечивают безопасность ежегодного крестного хода в Курске. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Курской области.

"Сегодня в Курске проходит ежегодный крестный ход с Курской Коренной иконой Божией Матери "Знамение". Из Знаменского кафедрального собора святыню несут в летнюю резиденцию - монастырь "Коренная пустынь" в Золотухинском районе. Сопровождение колонны по всему пути ее следования осуществляется усиленной оперативной группой Главного управления и Центра управления в кризисных ситуациях, сменой спасателей Аварийно-спасательной службы Курской области, Центра медицины катастроф, полиции, Росгвардии, казачества и других взаимодействующих структур", - сообщили в ГУ МЧС.

На маршруте крестного хода будут развернуты шесть постов безопасности с расчетами численностью более 30 человек и шести единиц техники. При прохождении по Кировскому мосту через реку Тускарь безопасность обеспечивают сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам. Спасатели следят за оперативной обстановкой с помощью трансляции с беспилотника.

Всего к обеспечению безопасности проведения крестного хода привлекается более 430 человек и порядка 50 единиц техники.

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