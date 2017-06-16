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Житель Карелии выиграл в лотерею 9,25 млн рублей

Общество
16 июня, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Выигрыш стал одним из самых крупных за всю историю продажи лотерейных билетов в отделениях почты

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Житель Карелии по лотерейному билету выиграл более 9 млн рублей.

Как сообщили в "Почте России", суперприз в размере 9,25 млн рублей был разыгран в 93-м тираже лотереи "Золотая подкова" и выигрышным оказался билет, купленный в одном из отделений почты в Карелии.

"Данный выигрыш стал одним из самых крупных за всю историю продажи лотерейных билетов в отделениях почтовой связи", - сказали в "Почте России".

По данным статистики гослотерей, за 5 месяцев этого года в отделениях "Почты России" продажи лотерейных билетов выросли на 55%. Более 6,5 млн выигрышных билетов куплены непосредственно в отделениях почтовой связи, по выигрышным билетам выплачено свыше 824,5 млн рублей.

С июля 2014 года на территории России проводятся только государственные лотереи. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов идут на развитие спорта. "Почта России" является одним из крупнейших агентов по продаже лотерейных билетов.

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