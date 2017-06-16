Замглавы Росгвардии: события в Кратово показали высокую готовность сотрудников ведомства

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/ События с "кратовским стрелком" выявили готовность силовиков выполнять свои задачи в короткие сроки, заявил первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов.

"События, которые произошли в субботу в Кратове, подчеркнули готовность подразделений в составе дивизии задачи выполнять в максимально сжатые сроки. Основную задачу по ликвидации угрозы, исходившей от "кратовского стрелка", взяли на себя сотрудники ОМОН и СОБР. Они проявили себя профессионально. Никто не мог предположить, что ситуация в Кратове будет развиваться подобным образом", - сказал Меликов журналистам.

Он подчеркнул, что никто не предполагал, что преступник вооружен настолько серьезно. "Ребята сориентировались очень быстро, выстроили элементы боевого порядка, которые необходимо было выстроить. Когда потребовалась поддержка войскового спецназа, он был выдвинут в район. К счастью, он в итоге не понадобился", - сказал первый замглавы Росгвардии.

Меликов также отметил, что состояние здоровья пострадавших в ходе спецоперации сотрудников стабильное. "Четыре сотрудника получили ранения, к счастью, легкие. Они были доставлены в главный военный госпиталь, одному из них была проведена операция. На сегодняшний день состояние здоровья стабильное", - сказал он.

Житель подмосковного поселка Кратово Игорь Зенков 10 июня устроил стрельбу по прохожим из окна своего дома, в результате погибли четыре человека, двое находятся в больнице. Спецоперация по обезвреживанию преступника продолжалась семь часов. Он был ликвидирован.