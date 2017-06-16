Патриарх Кирилл: эпоха гонений на церковь в сознании людей еще не стала прошлым

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Годы, связанные с церковными гонениями, в сознании людей еще не стали прошлым, что приводит к возникновения новых конфликтов и споров, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на открытии церковно-научной конференции "100-летие начала эпохи гонений на Русскую Православную церковь", которая в пятницу начала свою работу в храме Христа Спасителя.
"Минувшее столетие в России было исполнено стольких человеческих страданий, порожденных войнами, политическими и социальными экспериментами, что в общественном сознании еще не произошло в полной мере отчуждения от той исторической эпохи, она не стала еще прошлым. А оценки того, что не является прошлым, носят отпечаток того, что происходит в сознании людей, пытающихся сделать эти оценки", - сказал он.
Как отметил предстоятель Русской православной церкви, события вековой давности продолжают волновать людей, что нередко приводит к определенным противостояниям. "То и дело звучат призывы дать окончательную оценку тому или иному факту, личности, причем именно ту оценку, на которой настаивает тот или иной человек", - сказал он.
Патриарх подчеркнул, что негативное отношение к Церкви среди молодежи связано с сильным информационным потоком, который возводит единичные негативные факты о Церкви в систему. "Чтобы возбудить негативные чувства, используется все то же, что и в начале XX века. Ошибки и оплошности духовенства, единичные в масштабах Церкви, таким образом "подсвечиваются", чтобы создать образ Церкви, погрязшей в богатстве и грехе", - сказал Кирилл.
Предстоятель отметил, что противопоставить этому нужно не оправдания, а подлинную историю. "Это тот случай, когда всякое оправдание является контрпродуктивным. Мы должны противопоставить антицерковной пропаганде нашу историю, наших новомучеников и исповедников. Это то, что наша молодежь должна знать", - подчеркнул он.
Патриарх добавил, что конференция не случайно проходит в храме Христа Спасителя, разрушение которого стало символом атеистического государства. "Знаменательно, что данный форум проходит в воссозданном храме Христа Спасителя, символически разрушенного в 1931 году. Те, кто разрушал этот храм, осознавали, что они делают: они посягали на символ русского православия", - напомнил он и добавил, что итогом юбилейного года станет Архирейский собор, который пройдет в Москве с 29 ноября по 2 декабря.