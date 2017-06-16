Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Патриарх Кирилл: эпоха гонений на церковь в сознании людей еще не стала прошлым

Общество
16 июня, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Предстоятель РПЦ также отметил, что негативное отношение к Церкви среди молодежи связано с сильным информационным потоком, который использует те же методы, что и в начале XX века

Поделиться
Материал из 1 страницы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Годы, связанные с церковными гонениями, в сознании людей еще не стали прошлым, что приводит к возникновения новых конфликтов и споров, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на открытии церковно-научной конференции "100-летие начала эпохи гонений на Русскую Православную церковь", которая в пятницу начала свою работу в храме Христа Спасителя.

"Минувшее столетие в России было исполнено стольких человеческих страданий, порожденных войнами, политическими и социальными экспериментами, что в общественном сознании еще не произошло в полной мере отчуждения от той исторической эпохи, она не стала еще прошлым. А оценки того, что не является прошлым, носят отпечаток того, что происходит в сознании людей, пытающихся сделать эти оценки", - сказал он.

Как отметил предстоятель Русской православной церкви, события вековой давности продолжают волновать людей, что нередко приводит к определенным противостояниям. "То и дело звучат призывы дать окончательную оценку тому или иному факту, личности, причем именно ту оценку, на которой настаивает тот или иной человек", - сказал он.

Патриарх подчеркнул, что негативное отношение к Церкви среди молодежи связано с сильным информационным потоком, который возводит единичные негативные факты о Церкви в систему. "Чтобы возбудить негативные чувства, используется все то же, что и в начале XX века. Ошибки и оплошности духовенства, единичные в масштабах Церкви, таким образом "подсвечиваются", чтобы создать образ Церкви, погрязшей в богатстве и грехе", - сказал Кирилл.

Предстоятель отметил, что противопоставить этому нужно не оправдания, а подлинную историю. "Это тот случай, когда всякое оправдание является контрпродуктивным. Мы должны противопоставить антицерковной пропаганде нашу историю, наших новомучеников и исповедников. Это то, что наша молодежь должна знать", - подчеркнул он.

Патриарх добавил, что конференция не случайно проходит в храме Христа Спасителя, разрушение которого стало символом атеистического государства. "Знаменательно, что данный форум проходит в воссозданном храме Христа Спасителя, символически разрушенного в 1931 году. Те, кто разрушал этот храм, осознавали, что они делают: они посягали на символ русского православия", - напомнил он и добавил, что итогом юбилейного года станет Архирейский собор, который пройдет в Москве с 29 ноября по 2 декабря.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кирилл (патриарх)
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
18
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обратившаяся к Путину девушка с онкологией из Апатитов экстренно госпитализирована
2
Бойца Росгвардии ударили ножом в спину на акции 12 июня в Петербурге
3
В Днепропетровской области задержаны подозреваемые в убийстве Вороненкова
4
Меркель разделяет критику в отношение новых санкций США против РФ
5
Двое погибли, 12 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Ростовской области
6
Украинские радикалы угрожают полностью перекрыть поставки угля из РФ
7
Bild: Scooter намерена выступить в Крыму
Темы дня
Загрузка...
Реклама