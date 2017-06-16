Новые специальности по эксплуатации беспилотников и роботов появились в колледжах Москвы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Список специальностей столичных колледжей пополнился новыми направлениями, такими как "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", "Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства". Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

"Список профессий и специальностей пополнился новыми востребованными направлениями. Среди них "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем", "Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств", - говорится в сообщении.

В список нововведений также вошли "Технология производства изделий из полимерных композитов", "Производство и обслуживание авиационной техники", "Твердотельная электроника" и "Релейная защита и автоматизация электроэнергетических сетей".

Отмечается, что по всем этим компетенциям уже проходят чемпионаты профессионального мастерства WorldSkills. Это международное некоммерческое движение, которое стремится повысить престиж рабочих профессий. Во время экзаменов и чемпионатов WorldSkills участники показывают профессиональное мастерство экспертам, среди которых есть представители крупных компаний - их будущих работодателей.

Московские колледжи начнут набор абитуриентов 20 июня, в этом году они наберут на бюджетные места более 19 тысяч студентов.