Патриарх Кирилл: каждый новый храм Москвы должен иметь неповторимый облик

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Храмы, строящиеся в столице, должны иметь свои архитектурные особенности, а применение типовых конструкций сведено к минимуму, сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе заседания попечительского совета по программе строительства 200 храмов Москвы, которая прошла в храме Христа Спасителя.

"В Москве - одном из важнейших центров православного мира, каждая святыня должна обладать своим неповторимым обликом. Использование проектов повторного применения возможно только в исключительных случаях, и я настаиваю, чтобы такие случаи оговаривались со мной", - подчеркнул патриарх и отметил, что из 40 построенных храмов 21 был возведен по индивидуальным проектам.

Кирилл обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой увеличить площадь земельных участков, выделяем под строительство. "Хотел бы обратиться к городу с просьбой об увеличении размеров земельных участков до 0,7 га. Как показывает практика, храмы на 200-300 прихожан быстро заполняются, и не решают проблему. Некоторое время назад мною была поставлена задача строительства храмов не менее чем на 500-700 человек, чтобы удовлетворить потребности москвичей", - отметил он.

Предстоятель РПЦ добавил, что новые храмы должны стать не только архитектурной доминантой района, но и духовно-просветительскими центрами, а также туристическими достопримечательностями.

Затронул патриарх и вопросы реставрации православных святынь. Здесь, по его словам, проделана большая работа, однако не обошлось и без трудностей.

"В прошлом году были серьезные трудности в реализации реставрационных проектов по программе Министерства культуры "Культура России". В 2016 году в рамках программы было запланировано проведение реставрационных работ на 21 объекте, однако в итоге было профинансировано только 4 объекта", - сказал он и добавил, что при поддержке московских властей ремонтно-реставрационные работы выполнялись по 11 адресам, в том числе на территории Рождественского, Новоспасского и Высоко-Петровского монастырей.

О программе

Программа строительства православных храмов развернута с 2010 года во всех административных округах столицы, кроме Центрального. Ее цель - обеспечить густонаселенные районы города храмами шаговой доступности. Проект реализуется полностью на пожертвования граждан и организаций. Сроки реализации программы не определены, кураторы прогнозируют, что она продлится еще 15-20 лет.

Изначально планировалось построить 200 храмов, но после присоединения новых территорий к столице, кураторы высказывались о необходимости возведения уже 350 святынь. Патриарх Кирилл ранее заявлял, что столица занимает последнее место среди всех регионов России по соотношению храмов и православного населения, и для достижения среднего значения по России в Москве необходимо построить около 600 храмов.