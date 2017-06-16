Собянин: программа реновации в Москве потребует 3 трлн рублей на 15 лет

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Программа реновации в Москве потребует 3 трлн руб. и растянется минимум на 15 лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Лет 15 минимум, - сказал он. - На 15 лет - это где-то около 3 трлн руб.".
Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации жилищного фонда столицы. В 2312 домах "за" проголосовали более 90%, в 1160 домах "за" проголосовали от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80%.