Собянин: массового расширения зоны платных парковок в Москве не будет

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Массового увеличения зоны платных парковок в Москве не планируется. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Никакого массового увеличения парковок не предвидится. На мой взгляд, мы уже создали основной костяк платных парковок. Возможны какие-то локальные решения", - сказал он, отметив, что "в основном уже выбран весь объем эффекта от платных парковок".

По словам Собянина, за счет платных парковок ежегодно собирается до 2-3 млрд руб., которые идут на благоустройство тех районов, в которых эти средства собраны.

Московские власти занялись реорганизацией парковочного пространства в городе в 2013 году. Эксперименты с платной парковкой проводились и раньше, однако они не были успешными. По итогам нововведений 2013 года скорость движения автомобилей в центре города увеличилась на 9%, количество въезжающего в центр личного автотранспорта снизилось на 25%, а среднее время стоянки машин сократилось на 77%. С этого момента зона платных парковок в Москве планомерно расширялась.

Как расширялось паковочное пространство

С 1 июня 2013 года парковка стала платной внутри Бульварного кольца, включая восемь парковочных зон на его внешней стороне. С 1 июня 2014 года плату с автовладельцев начали взимать в районе делового центра "Москва-Сити". С 1 августа в зону платной парковки вошли 153 улицы в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК). 25 декабря 2014 года к этому списку были добавлены 25 улиц за пределами ТТК.

10 октября 2015 года была точечно введена платная парковка на 133 участках 95 улиц между ТТК и МКАД. 22 декабря 2015 года президиум правительства Москвы принял решение сделать в городе бесплатную парковку в праздничные дни и по воскресеньям.

На конец ноября 2016 года общая сумма средств, собранных за платную парковку с 2012 года, превысила 8 млрд руб. Эти средства направлены на благоустройство районов города, где расположены парковки. При этом расходы на содержание сети платных парковок в 2015 году, по данным исполненного городского бюджета, составили 3,452 млрд руб., доходы - 3,478 млрд руб.