LA Times: судмедэксперты назвали причину смерти Кэрри Фишер

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Причиной смерти американской актрисы Кэрри Фишер, известной по роли принцессы Леи в знаменитой серии фильмов "Звездные войны", стал синдром обстуктивного апноэ во сне и "другие неустановленные факторы". Об этом сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на офис судмедэксперта округа Лос-Анджелес.

Актриса умерла 27 декабря 2016 года на 61-м году жизни через несколько дней после тяжелого сердечного приступа, который случился на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес. Фишер понадобилась срочная медицинская помощь, которую оказал ей медик, также летевший этим же рейсом. После приземления находившуюся без сознания актрису доставили в ближайшую больницу, где она находилась все время до момента смерти.

Кэрри Фишер - американская актриса и писательница, родилась в американском штате Калифорния в 1956 году. Исполнительница роли принцессы Леи Органы в серии фильмов "Звездные войны", также снималась в кинокартинах "Когда Гарри встретил Салли", "Сердцеедки" и других. Она - автор романа "Открытки с края бездны", который был экранизирован.