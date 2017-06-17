Россия и Куба расширяют сотрудничество в области медицины

ГАВАНА, 17 июня. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Россия и Куба договорились о расширении сотрудничества в области медицины и охраны здоровья. Об этом рассказал ТАСС первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян, подводя итоги состоявшегося в пятницу в Гаване заседания российско-кубинской рабочей группы по сотрудничеству в области здравоохранения.

Эта группа была сформирована в рамках двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Российскую делегацию, в которую вошли представители Минздрава, фонда "Сколково" и фармацевтической компании "Фармэко", возглавил Каграманян, кубинскую - замминистра здравоохранения Марсия Кобас.

"Сотрудничество наших стран в сфере здравоохранения динамично развивается. В ходе нынешнего заседания российско-кубинской рабочей группы по здравоохранению мы обсудили итоги сотрудничества за прошедший год и наметили перспективы развития наших дальнейших отношений", - рассказал Каграманян.

В рамках заседания рабочей группы российская делегация посетила несколько учреждений здравоохранения и медицинских научных центров Кубы, в том числе Центр малоинвазивной хирургии и Институт онкологии. "Везде отмечается интерес к развитию сотрудничества с аналогичными российскими организациями", - отметил первый замглавы российского Минздрава. По его словам, в последние годы у Кубы появились значительные наработки в области биотехнологий и фармацевтики, которые интересны российским фармацевтическим компаниям.

Каграманян также принял участие в проходящем в эти дни в Гаване Первом российско-кубинском медико-фармацевтическом бизнес-форуме. Целью этой конференции является развитие сотрудничества между РФ и Кубой в области медицины, фармацевтики и биотехнологий, презентация возможностей отраслевых компаний, а также налаживание взаимодействия между университетами, научно-исследовательскими институтами и технологическими парками двух стран.

Охрана здоровья российских и кубинских мужчин

По словам Каграманяна, сотрудничество РФ и Кубы в сфере здравоохранения служит укреплению здоровья и россиян, и кубинцев и уже приносит конкретные результаты. В качестве примера он привел запущенную в 2014 году совместную программу в области охраны мужского здоровья. С российской стороны ее курирует директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина Олег Аполихин.

Он рассказал ТАСС, что данная программа позволила выявить в двух пилотных регионах - Воронежской области и кубинской провинции Матансас - тысячи мужчин в возрасте от 40 до 65 лет, относящихся к так называемой группе риска. После этого российские и кубинские врачи начали принимать профилактические меры по недопущению у них развития урологических болезней.

"Особенность данной программы в том, что она демонстрирует преимущество профилактической, превентивной модели здравоохранения перед куративной, которая существует, к примеру, в США", - отметил Аполихин.