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Собянин: дома-памятники истории в рамках реновации будут реставрировать

Общество
17 июня, 13:29 UTC+3 МОСКВА 17 июня. МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Мэр Москвы заявил, что "ни о каком сносе таких домов речь не идет, речь идет о переселении оттуда граждан в новое жилье"

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МОСКВА 17 июня. /ТАСС/. Дома, признанные памятниками истории и культуры, которые попали в программу реновации, не будут сносить, их реставрируют. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках пленарного заседания на Гражданском форуме Москвы, посвященного вопросам реновации.

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"По закону мы не имеем права ни сносить, ни реконструировать памятники истории, культуры. Только реставрировать. Здесь придумывать нечего, такие объекты охраняются законом, за нарушение которого предусмотрена уголовная ответственность. Ни о каком сносе таких домов речь не идет, речь идет о переселении оттуда граждан в новое жилье и последующей реставрации этих домов так, чтобы не делать заложниками людей, которые там живут", - сказал он.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. Госдума 14 июня приняла документ в третьем чтении.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации жилищного фонда столицы. В 2312 домах "за" проголосовали более 90%, в 1160 домах "за" проголосовали от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80%.

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Реновация Снос хрущевок в Москве
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