Собянин: дома-памятники истории в рамках реновации будут реставрировать

МОСКВА 17 июня. /ТАСС/. Дома, признанные памятниками истории и культуры, которые попали в программу реновации, не будут сносить, их реставрируют. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках пленарного заседания на Гражданском форуме Москвы, посвященного вопросам реновации.

"По закону мы не имеем права ни сносить, ни реконструировать памятники истории, культуры. Только реставрировать. Здесь придумывать нечего, такие объекты охраняются законом, за нарушение которого предусмотрена уголовная ответственность. Ни о каком сносе таких домов речь не идет, речь идет о переселении оттуда граждан в новое жилье и последующей реставрации этих домов так, чтобы не делать заложниками людей, которые там живут", - сказал он.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. Госдума 14 июня приняла документ в третьем чтении.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации жилищного фонда столицы. В 2312 домах "за" проголосовали более 90%, в 1160 домах "за" проголосовали от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80%.