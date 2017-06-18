Путин поздравил работников и ветеранов отечественного здравоохранения с Днем медработника

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов отечественного здравоохранения с отмечаемым сегодня Днем медицинского работника. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Вы выбрали самую гуманную и благородную профессию, требующую глубоких знаний, исключительного трудолюбия и полной самоотдачи. А главное - душевной щедрости, чуткости и отзывчивости. Именно эти качества испокон века были присущи лучшим представителям российской медицины", - отмечается в поздравлении.

По словам главы государства, сегодня перед медицинским сообществом страны стоят серьезные, востребованные временем задачи.

"Необходимо повышать эффективность здравоохранения, внедрять современные технологии и практики, совершенствовать качество и доступность медицинской помощи. Уделять приоритетное внимание подготовке квалифицированных кадров", - указал в этой связи президент РФ.