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Путин поздравил работников и ветеранов отечественного здравоохранения с Днем медработника

Общество
18 июня, 9:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

По словам президента, перед медицинским сообществом страны сегодня стоят серьезные, востребованные временем задачи

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов отечественного здравоохранения с отмечаемым сегодня Днем медицинского работника. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Вы выбрали самую гуманную и благородную профессию, требующую глубоких знаний, исключительного трудолюбия и полной самоотдачи. А главное - душевной щедрости, чуткости и отзывчивости. Именно эти качества испокон века были присущи лучшим представителям российской медицины", - отмечается в поздравлении.

По словам главы государства, сегодня перед медицинским сообществом страны стоят серьезные, востребованные временем задачи.

"Необходимо повышать эффективность здравоохранения, внедрять современные технологии и практики, совершенствовать качество и доступность медицинской помощи. Уделять приоритетное внимание подготовке квалифицированных кадров", - указал в этой связи президент РФ.

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