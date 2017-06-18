Система "Все включено" на Кубани внедрена в 25 отелях

СОЧИ, 18 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Система "Все включено" действует на сегодняшний день в 25 гостиницах в Краснодарском крае. Об этом сообщил в воскресенье журналистам министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

"По системе "Все включено" мы подготовили методические рекомендации, которые в этом сезоне намерены внедрять - "Все включено" и "Ультра все включено". Пусть пока еще 25 гостиничных комплексов работающих (по такой системе - прим. ТАСС) - это Сочи, Анапа, Геленджик, но это очень популярный и полюбившийся формат для наших туристов", - сказал министр, пообещав и дальше развивать это направление.

Отвечая на вопрос о прогнозах по турпотоку после активного включения в список туристических интересов россиян Турции, министр отметил, что в данном случае представители туротрасли и власти вводят взвешенный подход к ценообразованию.

"Турция активно работает, но многое зависит от нашей активной позиции. Мы ведем работу, проговариваем с точки зрения ценообразования различные моменты. С точки зрения конкуренции нужно очень взвешенно подходить в течение года к ценообразованию, следить за потребительским спросом. Те, кто на рынке активно работает, у них до конца года уже все продано", - подчеркнул Константиниди.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщал ТАСС, что ожидает роста турпотока в этом году за счет проведения Кубка конфедераций. В этом году в крае, по прогнозам, отдохнут 16 млн туристов, в прошлом году их было 15,8 млн.