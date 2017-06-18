Илия II высказался за восстановление в Грузии конституционной монархии

ТБИЛИСИ, 18 июня. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Католикос-патриарх всея Грузии Илия II высказался за установление в стране в будущем конституционно-монархической формы государственного устройства. Об этом он заявил в воскресной проповеди в Кафедральном Соборе Святой Троицы. "Настала пора вспомнить о том, что Грузия была одной из древнейших монархий в мире", - сказал католикос.

"Сегодня в мире часты случаи, когда в той или иной стране есть король, но он не правит. Эти государства с конституционно-монархической формой правления, что вносит в страну спокойствие, - отметил Илия II. - В Грузии сегодня или завтра вряд ли будет возможным установление конституционной монархии, но мы должны проанализировать прошлое, сегодняшний день и будущее, мы должны найти пути к миру и спокойствию".

Это не первый раз, когда католикос ратует за установление в Грузии конституционной монархии. "Народ Грузии вот уже более двухсот лет мечтает о восстановлении правления старейшей династии Багратиони, царствование которой прекратилось в 1801 году (Восточная Грузия вошла в состав России - прим.ТАСС)", - говорил он в 2007 году. По его мнению, "для восстановления правления династии Багратиони необходимо стране и народу тщательно подготовиться, воспитать с детства достойного представителя этой династии для того, чтобы подготовить его к царствованию в случае установления конституционно-монархической формы правления".