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Илия II высказался за восстановление в Грузии конституционной монархии

Общество
18 июня, 16:43 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория

По мнению католикоса-патриарха всея Грузии, такая форма правления "вносит в страну спокойствие"

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ТБИЛИСИ, 18 июня. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Католикос-патриарх всея Грузии Илия II высказался за установление в стране в будущем конституционно-монархической формы государственного устройства. Об этом он заявил в воскресной проповеди в Кафедральном Соборе Святой Троицы. "Настала пора вспомнить о том, что Грузия была одной из древнейших монархий в мире", - сказал католикос.

"Сегодня в мире часты случаи, когда в той или иной стране есть король, но он не правит. Эти государства с конституционно-монархической формой правления, что вносит в страну спокойствие, - отметил Илия II. - В Грузии сегодня или завтра вряд ли будет возможным установление конституционной монархии, но мы должны проанализировать прошлое, сегодняшний день и будущее, мы должны найти пути к миру и спокойствию".

Это не первый раз, когда католикос ратует за установление в Грузии конституционной монархии. "Народ Грузии вот уже более двухсот лет мечтает о восстановлении правления старейшей династии Багратиони, царствование которой прекратилось в 1801 году (Восточная Грузия вошла в состав России - прим.ТАСС)", - говорил он в 2007 году. По его мнению, "для восстановления правления династии Багратиони необходимо стране и народу тщательно подготовиться, воспитать с детства достойного представителя этой династии для того, чтобы подготовить его к царствованию в случае установления конституционно-монархической формы правления".

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