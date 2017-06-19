Социальное самочувствие россиян улучшилось по сравнению с прошлым годом

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Россияне стали лучше оценивать экономическую и политическую обстановку в стране, а также свою жизнь и жизнь своих близких по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

"В мае все показатели социального самочувствия улучшились. Текущая ситуация в целом оценивается более оптимистично, чем год назад", - отмечают во ВЦИОМ.

В частности, индекс оценок экономического положения страны вырос до 51 пункта, тогда как в январе этого года он был равен 47 пунктам, а в мае прошлого года - 32. Согласно данным опроса, 17% россиян оценивают экономическую ситуацию выше среднего, 23% - ниже, 57% - средне.

Что касается оценки политической обстановки, показатель, начавший снижаться в марте-апреле, в мае вырос до 61 пункта, однако еще не достиг уровня начала года - 64 пункта было в январе. "От пиковых значений 2014 года (80 пунктов в мае) он также далек, однако выигрывает на фоне результата мая 2016 года (51 пункта)", - отмечают во ВЦИОМ. "Хорошо" или "очень хорошо" политическую ситуацию в стране оценивают 28% респондентов, "плохо" или "очень плохо" - 17%, "средне" - 50%.

Общий вектор развития

Индекс оценок общего вектора развития страны в мае этого года достиг 62 пунктов (в мае прошлого года - 55 пунктов). Не согласны с тем, что дела идут в правильном направлении, 17% опрошенных, а преимущественно одобряют вектор развития 41%.

Уровень удовлетворенности жизнью россиян составил 50 пунктов, в мае прошлого года он был немного ниже - 48. О том, что жизнь их в целом устраивает, говорят 47%, об обратном - 24%. Индекс социального оптимизма в феврале-мае колеблется в узком диапазоне 62-65 пункта. Ожидания в отношении будущего сегодня куда более оптимистичны, чем были год назад - тогда индекс составлял 52 пункта.

Более четверти граждан (30%) ожидают улучшения жизненной ситуации в отношении себя и своей семьи, втрое меньше - 11% дают негативный прогноз, 45% считают, что через год будут жить примерно также, как и сейчас. Что же касается оценки материального положения семьи, показатель этого мая равен показателю прошлого года - 57 пунктов, однако в январе этого года показатель был выше - 62 пункта. По данному вопросу также преобладают средние оценки (61%), а разница между долями положительных (17%) и отрицательных (21%) ответов невелика.

По всем индексам возможный минимум составляет - 100 пунктов, максимум - 100 пунктов. Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 25-29 мая 2017 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках восьми федеральных округах России. Объем выборки составляет 1600 человек, для нее максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.