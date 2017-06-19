Приставы ограничили в водительских правах уже более 220 тыс. должников-россиян

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Судебные приставы ограничили в водительских правах уже более 220 тысяч должников по всей России. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

Новая мера воздействия - ограничение специальных прав (водительских, а также на управление скутерами, моторными лодками, катерами, яхтами и самолетами - прим. ТАСС) была введена с 15 января 2016 года. Как сообщили в ФССП, "в результате применения в течение 2016 года и за четыре месяца 2017 года мер по предупреждению должников о возможном ограничении специального права и фактического ограничения специального права взыскано около 5 млрд руб., из них - 3 млрд руб. оплачено должниками после предупреждения о возможности применения к ним данного ограничения и 1,8 млрд - уже после его применения".

Всего за это время судебные приставы применили ограничение водительских прав по более 350 тыс. исполнительных производств, вручив постановления должникам, а в ряде случаев объявив должников в розыск. К 1 мая в России действовало 228,7 тыс. таких ограничений.

При этом приставы отмечают, что пока эта мера воздействия применена примерно к половине должников, которых она может коснуться. Действующие на 1 мая 228,7 тыс. ограничений "составляет 52,6% от количества исполнительных производств, перспективных к применению указанной меры (434,8 тыс. исполнительных производств)", сообщили в ФССП.

В службе подчеркнули, что "использование института ограничения прав должника подтверждает свою эффективность в тех случаях, когда должник скрывает свое имущество". Часто ее применяют к должникам по алиментам. Наибольшие суммы взыскания после ограничения водительских прав ФССП фиксирует в Москве, Московской, Сахалинской, Волгоградской, Нижегородской областях, Дагестане и Чувашии. Так, в Москве под ограничением прав на 1 мая находилось 18,2 тыс. должников, из них 16 тысяч - по алиментам. В Подмосковье к 1 мая это число достигло 5,6 тыс. человек (из них 4,8 тыс. - с долгами по алиментам).