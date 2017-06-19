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Рособрнадзор: сбоев на последних ЕГЭ-2017 нет

Общество
19 июня, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что есть и удаленные с экзамена, но не уточнил их количество

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Последние госэкзамены этого года - история и химия - проходят без сбоев, сообщил в понедельник замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции.

"Все проходит спокойно, сбоев нет, все в штатном режиме. Как обычно, есть удаленные", - сказал Музаев, не уточнив их число.

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Он добавил, что из двух регионов в ведомство поступили сигналы о якобы некорректных заданиях, связанных с картами. "Были замечания ребят по истории, корректны или нет вопросы. Мы тут же оперативно проверили эти сигналы, которые поступили из двух регионов. Выяснилось, что дети просто не умеют работать с картами", - подчеркнул Музаев.

Основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая по 19 июня. В нем принимают участие около 703 тысяч человек, из них около 617 тысяч человек - выпускники текущего года. Сегодня выпускники пишут последние экзамены основной волны - химию и историю.

Резервные дни, которые пройдут с 20 июня по 1 июля, предусмотрены для сдачи всех предметов. Сдать экзамены в резервный срок смогут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов - русскому языку и математике, либо пропустившие экзамен по уважительной причине.

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