Мирзиёев предложил уголовное наказание за религиозное бракосочетание без оформления в ЗАГС

ТАШКЕНТ, 19 июня. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил ввести уголовную ответственность за совершение обряда бракосочетания по мусульманским канонам без государственной регистрации брака. Об этом сообщил в понедельник телеканал "Узбекистан".

"Уже разрабатываются соответствующие поправки в законодательство, которые предусматривают уголовное наказание для имамов, проводящих никах (обряд бракосочетания у мусульман - прим. ТАСС) без соответствующих документов ЗАГСа", - приводит телеканал слова президента на конференции по вопросам социального обеспечения стабильности. Он отметил, что дети, рожденные в подобных браках, испытывают проблемы при приеме в детские сады, поликлиники и школы, а также бывают ущемлены в вопросах прав на наследство.

Согласно законодательству республики, юношам разрешается вступать в брак с 18 лет, а девушкам - с 17 лет. За нарушение этих требований предусмотрены крупные штрафы или исправительные работы до трех лет. Между тем, по данным Генпрокуратуры, только в 2013-2014 учебном году 2114 несовершеннолетних учащихся лицеев и колледжей были выданы своими родителями замуж по религиозным канонам.