Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Заполярье расселено 85% аварийного жилья

Общество
19 июня, 14:09 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 19, июня. /ТАСС

Полностью завершить программу расселения аварийного жилья планируется к 1 сентября текущего года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Аварийное жилье в Мурманской области расселено на 85%. Об этом сообщила губернатор области Марина Ковтун на совещании регионального правительства.

"К 15 июня эта задача в Мурманской области выполнена почти на 85%. За время работы с Фондом ЖКХ в регионе расселено 1571 аварийное жилое помещение площадью 63,4 тыс. кв. м, переселено 3293 человека, построено 43 новых дома", - сказала глава региона, уточнив, что речь идет о жилье, признанном аварийным до 2012 года.

Программа расселения аварийного должна быть реализована в полном объеме к 1 сентября этого года. До настоящего времени не расселены 579 человек из 300 аварийных жилых помещений площадью 11,4 тыс. кв. м.

Глава региона отметила, что в области есть определенные риски и проблемы, способные поставить под сомнение срок завершения программы. В первую очередь, это касается проблем со строительством новых домов. Так, дом на улице Полярные Зори в Кандалакше по условиям госконтракта должен был быть введен в эксплуатацию еще 30 декабря 2016 года.

Как сообщил на совещании министр строительства Леонид Кан, этот срок застройщиком сорван, но подрядчик все же планирует уложиться в срок до 1 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
10
Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке
16
Конный парад и салют: в Лондоне отметили официальный день рождения королевы
9
Бронеколонна "Дорога Мужества" начала движение из Москвы в Брест
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Путин не будет вмешиваться в судебный спор АФК "Система" и "Роснефти"
2
Минобороны назвало уничтожение американцами сирийского Су-22 военной агрессией
3
Путин подписал поправки в Трудовой кодекс об установлении неполного рабочего времени
4
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы
5
Саакашвили закидали яйцами во время выступления в Кривом Роге
6
Евросоюз на год продлил санкции против Крыма
7
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
Темы дня
Загрузка...
Реклама