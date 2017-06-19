В Заполярье расселено 85% аварийного жилья

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МУРМАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Аварийное жилье в Мурманской области расселено на 85%. Об этом сообщила губернатор области Марина Ковтун на совещании регионального правительства.
"К 15 июня эта задача в Мурманской области выполнена почти на 85%. За время работы с Фондом ЖКХ в регионе расселено 1571 аварийное жилое помещение площадью 63,4 тыс. кв. м, переселено 3293 человека, построено 43 новых дома", - сказала глава региона, уточнив, что речь идет о жилье, признанном аварийным до 2012 года.
Программа расселения аварийного должна быть реализована в полном объеме к 1 сентября этого года. До настоящего времени не расселены 579 человек из 300 аварийных жилых помещений площадью 11,4 тыс. кв. м.
Глава региона отметила, что в области есть определенные риски и проблемы, способные поставить под сомнение срок завершения программы. В первую очередь, это касается проблем со строительством новых домов. Так, дом на улице Полярные Зори в Кандалакше по условиям госконтракта должен был быть введен в эксплуатацию еще 30 декабря 2016 года.
Как сообщил на совещании министр строительства Леонид Кан, этот срок застройщиком сорван, но подрядчик все же планирует уложиться в срок до 1 сентября.