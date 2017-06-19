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В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с дождем

Общество
19 июня, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Порывы ветра могут достигать 15 м/с

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Грозовой дождь и усиление ветра ожидаются в Москве в ближайшие часы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением на вечер 19 июня в Москве местами ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сообщили в главке.

Во время непогоды возможны подтопления отдельных территорий, затруднение движения транспорта, ДТП, повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, травмирование людей, повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводом.

Спасатели рекомендуют пережидать непогоду в зданиях, а также парковать автомобили в гаражах и вдали от деревьев. Водителям настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников дорожного движения.

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