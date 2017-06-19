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Около 70% гостей прибывают в Сочи по путевкам туроператоров

Общество
19 июня, 15:43 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Татьяна Полинюк

Мэр города Анатолий Пахомов заявил, что это гарантирует туристам качество отдыха

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Мэр города Сочи Анатолий Пахомов

Мэр города Сочи Анатолий Пахомов

© Антон Новодережкин/ТАСС

СОЧИ, 19 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Более половины туристов, приезжающих на отдых в Сочи, пользуются услугами туроператоров. Об этом сообщил журналистам в понедельник глава Сочи Анатолий Пахомов.

В Сочи классифицировали свои услуги 1860 объектов размещения, где могут одновременно принять до 100 тыс. гостей. "Туроператоры федеральные, начиная с ноября, заключали договора с нашими объектами размещения, взяли их в управление или в аренду, и, таким образом, сформировали турпродукт. 70% гостей нашего города отдали свой отдых в руки туроператоров", - отметил Пахомов.

По его словам, это гарантирует туристам качество отдыха. "Курортный сезон для нас мероприятие достаточно плановое. Одномоментно мы в городе Сочи можем разместить до 200 тыс. гостей, из них ровно половину в так называемом организованном секторе: сетевых отелях и гостиницах", - сказал мэр.

Пахомов отметил, что неорганизованный сектор туристических услуг - мини-отели и частные квартиросдатчики - позволяет отдыхающим выбрать подходящую именно им стоимость размещения. "Город Сочи - курорт семейного отдыха, у нас есть разные предложения, можно от 100 рублей снять койко-место в хостелах, есть гостевые дома и мини- гостиницы в Лазаревском районе (самый северный административный район города-курорта Сочи - прим. ТАСС), где цена начинается от 450 рублей и доходит до 2 тыс. рублей, в зависимости от качества предоставляемых услуг", - сказал глава Сочи.

По прогнозам властей Сочи, в этом году курорт за лето примет порядка 4,5 млн гостей. "В летний период мы ожидаем 4-4,5 млн человек, с показателем средней загрузки наших объектов размещения в 95%, это очень высокий показатель", - поделился прогнозами Пахомов.

В 2016 году курорт Сочи установил рекорд по количеству отдыхающих, приняв с января по декабрь порядка 6,5 млн туристов.

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