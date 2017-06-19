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В МВД поддержали законопроект о запрете анонимайзеров

Общество
19 июня, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

При этом замначальника Управления "К" МВД Олег Свяцкий отметил, что некоторые вещи в законе требуют доработки

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Замначальника Управления "К" МВД РФ Олег Свяцкий заявил, что министерство концептуально поддерживает внесенный в Госдуму законопроект о запрете в РФ сервисов, позволяющих просматривать запрещенные сайты в интернете - так называемых анонимайзеров и других. Он выступил на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, посвященном законодательным ограничениям доступа к противоправному контенту.

"Это [законопроект], действительно, заслуживает поддержки. Мы однозначно поддерживаем любые изменения, которые бы касались законодательного определения, уточнения порядка блокирования, прекращения доступа к противоправному контенту", - сказал Свяцкий.

При этом он обратил внимание на тот факт, что закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации" "утяжеляется", и некоторые формулировки при каждом внесении в него изменений "нагружают его". "Некоторые вещи по технике, возможно, требуют доработки", - добавил представитель МВД.

"Концептуально мы, несомненно, поддерживаем то, что не должно быть лазеек для распространения противоправного контента, и чем эффективнее будет работать система органов государственной власти и управления по пресечению [такого контента], тем меньший вред такой контент нанесет нам с вами и нашим детям", - заключил Свяцкий.

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