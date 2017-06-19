Глава Роскомнадзора намерен обратиться к Дурову по поводу внесения Telegram в реестр

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор не получил от Telegram данные для включения в реестр организаторов распространения информации, поэтому глава ведомства Александр Жаров намерен обратиться к владельцу мессенджера Павлу Дурову по этому поводу. Об этом глава ведомства сообщил журналистам.
Ранее "Ведомости" со ссылкой на копию письма Роскомнадзора в адрес Telegram сообщили, что ведомство попросило мессенджер предоставить сведения для включения его в реестр организаторов распространения информации. Если компания не откликнется, то мессенджер будет заблокирован.
"Переписка с Telegram продолжается, в ближайшие дни я намерен публично обратиться к Павлу Дурову, потому что мы ждем-ждем от него ответа, пока его не получили. В течение недели намерен обратиться к нему лично", - сказал Жаров.
В случае, если Telegram предоставит сведения и Роскомнадзор включит его в реестр, компания будет обязана хранить и выдавать по требованию правоохранительных органов переписку пользователей и криптоключи к ней.