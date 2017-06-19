Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Роскомнадзора намерен обратиться к Дурову по поводу внесения Telegram в реестр

Общество
19 июня, 16:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Если компания предоставит сведения и ведомство включит ее в реестр, она будет обязана хранить и выдавать по требованию правоохранительных органов переписку пользователей и криптоключи к ней

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Жаров

Александр Жаров

© Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор не получил от Telegram данные для включения в реестр организаторов распространения информации, поэтому глава ведомства Александр Жаров намерен обратиться к владельцу мессенджера Павлу Дурову по этому поводу. Об этом глава ведомства сообщил журналистам.

Читайте также новости по теме:
Регулирование интернета в России
© Сергей Бобылев/ТАСC

Лига безопасного интернета поддержала законопроект о запрете анонимайзеров

Минкомсвязь подготовила проект закона с требованиями к оборудованию для "пакета Яровой"

Роскомнадзор не заинтересован в блокировке Telegram

Ранее "Ведомости" со ссылкой на копию письма Роскомнадзора в адрес Telegram сообщили, что ведомство попросило мессенджер предоставить сведения для включения его в реестр организаторов распространения информации. Если компания не откликнется, то мессенджер будет заблокирован.

"Переписка с Telegram продолжается, в ближайшие дни я намерен публично обратиться к Павлу Дурову, потому что мы ждем-ждем от него ответа, пока его не получили. В течение недели намерен обратиться к нему лично", - сказал Жаров.

В случае, если Telegram предоставит сведения и Роскомнадзор включит его в реестр, компания будет обязана хранить и выдавать по требованию правоохранительных органов переписку пользователей и криптоключи к ней.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Регулирование интернета в России
Персоны
Жаров, Александр Александрович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
10
Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке
16
Конный парад и салют: в Лондоне отметили официальный день рождения королевы
9
Бронеколонна "Дорога Мужества" начала движение из Москвы в Брест
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меморандум между США и РФ о предотвращении инцидентов в ходе операций в Сирии. Досье
2
На Курском вокзале в Москве столкнулись два электропоезда
3
Случаи столкновения поездов в Москве и Московской области. Досье
4
Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны на пять дней раньше
5
Причиной столкновения поезда с электричкой у Курского вокзала стал отказ стрелки
6
Захарова: Польша подтвердила отсутствие претензий к РФ по расследованию катастрофы Ту-154М
7
Пентагон считает эффективным канал между РФ и США по предотвращению конфликтов в Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама