Детство у станка: как война делала из уральских подростков стахановцев

"Народная трудовая эпопея по эвакуации и восстановлению производственных мощностей в годы войны <...> по размаху и значению своему для судьбы нашей Родины равна величайшим битвам Второй мировой войны", — говорил о работе заводов в тылу маршал Георгий Жуков. Зоя Шитова, которой на момент начала войны было 16 лет, и 14-летняя Лиза Новоселова — одни из тысяч героинь этой "трудовой эпопеи".

Спустя почти 80 лет они рассказали ТАСС, как встретили 22 июня 1941 года, как первыми придумали работать на двух станках одновременно, как спасали от голода эвакуированных и рвали юбки, чтобы замотать стесанные в кровь руки.

Солнечное уральское утро

"Мы шли с семьей из леса. Был день солнечный, хороший. Пришли в Шайдуриху (старинное уральское село. — Прим. ТАСС), и где-то в полдень нам сказали: "Война". 29 августа забрали папу на фронт. В январе следующего года меня забрали на завод, мне было 14 лет, чуть позже брата Николая забрали в ремесленную, ему было 12 лет. Вот так началась наша жизнь рабочая", — рассказывает Елизавета Епифановна Новоселова.

К тому времени тысячи промышленных предприятий СССР были эвакуированы в восточные регионы страны, где уже через два-три месяца производили танки, самоходки, бронекорпуса, боеприпасы. Невьянский завод, построенный на Урале по указу Петра I еще в XVII веке, не пришлось сильно перепрофилировать — с момента своего основания кроме чугуна, железа здесь производили и артиллерийские орудия.

За несколько недель на заводе освоили выпуск трассирующих и бронебойных снарядов, корпусов для дистанционных гранат, зажигательных, зенитных и ракетно-осколочных снарядов. По сравнению с довоенным уровнем завод увеличил производство в четыре раза.

Первая многостаночница

"Знатной стахановкой" и лучшим на заводе токарем очень быстро стала 16-летняя Зоя Шитова. Она придумала, как одновременно работать на двух станках, и своим изобретением поразила местных инженеров. Работали они тогда на старых "Фениксах", и считалось, что невозможно перейти на двустаночное обслуживание.

"Самоход (механизм токарного станка, приводящий в действие резец. — Прим. ТАСС) включали вручную. Когда резец доходил до центра детали, нужно было вручную его отключить. Если проглядишь на секунду, замешкаешься, то фазочным резцом можно было деталь запороть", — говорит она.

Зоя Шитова привязала к станку веревочку определенной длины, которая, натягиваясь, вовремя отключала работу механизма. "Включала самоход, веревочка постепенно натягивалась, а когда резец доходил до центра детали, веревочка отключала механизм. Я пошла к другому станку и к нему привязала веревочку. Они несколько раз рвались, но все равно это позволило работать сразу на двух станках", — объясняет Зоя Тимофеевна.

92 вагона снарядов уральской стахановки

Изобретение заинтересовало всех. На следующее утро к станкам пришли директор завода и инженер. "От волнения руки и ноги дрожали — столько зрителей вокруг меня! Да я притом еще до станка не дотягивалась, стояла на трех подножках. В итоге веревочки мне заменили на цепочки, а подножки — специальной подставкой. Метод распространили", — вспоминает ветеран.

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После этого Зоя Шитова на собраниях всегда сидела в президиуме. "А меня, маленькую пикалку, из него даже не видно было. Один выступал и говорит: "Товарищи, у нас инженеры не додумались до этого, как на такой сложной операции перейти на двустаночное обслуживание, а вот эта девчушка додумалась. Она дала, товарищи, 92 вагона сверх плана за год! Представьте, какой состав снарядов пойдет на фронт", — смеется Зоя Тимофеевна.

92 вагона — это дополнительные 184 тыс. снарядов, которые ушли на фронт благодаря изобретению невьянской девчонки. Об этом писали многие газеты, например заводская "Стахановская вахта": "Зоя Мухина (девичья фамилия. — Прим. ТАСС) на операции "планировка дна изделия "Ф-7" установила рекорд, дав в смену 385% нормы".

"А я тогда у мамы все юбки перетаскала. Рвала их и обматывала пальцы. Они были стесаны в кровь", — говорит Шитова.

7 лет лагерей за 7 минут опоздания

Опаздывать на завод было нельзя. По закону военного времени за это сажали в тюрьму. Так однажды и случилось.

"Смена длилась 12 часов, выходной давали один раз в месяц — 15 числа. Тогда, в переходную, мы с девчонками шли пешком из Невьянска к родителям в Шайдуриху — а это 27 километров — ночью, по сугробам, ноги обмораживали! Мылись в бане, брали немного еды из дома и бегом обратно. Однажды наша деревенская девчонка на семь минут запоздала, ей семь лет дали. Она отсидела, вернулась домой и месяца не прожила — умерла", — рассказывает Елизавета Епифановна Новоселова.

Поделиться {{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'HH:mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'HH:mm:ss') || '00:33'}} {{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'mm:ss') || '00:33'}} {{qualityItem | uppercase}} HD .mp4 Высокое качество SD .mp4 Среднее качество AU .mp3 (525.44 KB) Аудио дорожка © ТАСС

Лиза работала в том же третьем цехе на шлифовке, на двух станках. "Сначала ставили нас везде, на мелкие работы, на подмогах. Ну какие мы работники? 14 лет, ростиком-то невеличка. Были подставки, на подставки ставили еще ящики, чтобы достать до станка. Меня маленьким паровозиком тогда называли", — улыбается Новоселова.

Сна не хватало. Однажды она присела у станка, задремала и упала головой прямо в машинное масло. "Ну еле вымыли меня (смеется)! У меня был инструктор Виктор Иванович Соловьев. Когда мы приходили работать из дома в ночь, он говорил: "Лиза, ложись, отдохни, а я за тебя поработаю", — говорит Елизавета Епифановна.

"Не могу есть хлеб одна"

"В цехе у нас были эвакуированные, тоже молоденькие, одна из Воронежа, две из Ленинграда. Вот получим свои пайки, сядем на верстак… А я не могу свой хлеб есть одна, понемножку-понемножку им раздам. Домой я иду уже без хлеба. Но у меня хоть дома-то картошка есть из деревни, молоко какое-то, я хоть чего-то все же поем, а они где поедят?" — рассказывает Новоселова.

Семью Шитовых в те годы спасла редька. "Уродилась она тогда огромная. Из редьки лепешки ели, из лебеды суп, ходили на поля мороженую картошку собирали. Что растет, все наше, вот из-за чего такой крепкий народ был", — говорит Шитова.

Жили дружно и всем делились, минуты отдыха были только тогда, когда не было электричества. "Песни пели, когда отключался свет. Сядем на пол везде и все песни перепоем, какие знали. Победу встретили тоже вместе. Когда объявили — в цехе были. Кто поет, кто ревет, кто смеется, кто пляшет. Все в круг собрались, обрадовались. Сразу стали домой проситься, но нас не отпускали", — вспоминает Новоселова.

Благодарны за все

Они не ощущали себя героями, говорят: "Просто понимали, что наша помощь была необходима". Обе энергичные, с юмором и без обиды на жизнь.

Зоя Шитова пишет стихи, недавно сочинила оду в честь 100-летия родного третьего цеха. Елизавете Новоселовой 13 апреля исполнилось 90 лет, родные рассказали, что в этот день она отплясывала рок-н-ролл.

После войны они продолжили работать на легендарном заводе, оттуда и вышли на пенсию. Сегодня живут одним днем, радуются мирному времени и главное для них теперь — чтобы внуки не опоздали на обед.

Марина Шеина