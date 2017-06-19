Суд отказал петербуржцу во взыскании 1 млрд руб. за скачок показаний электросчетчика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отказал в полном объеме в удовлетворении иска жителя города Антона Лебедева к компании "Петроэлектросбыт" с требованием компенсации морального ущерба на 1 млрд руб. за резкий скачок показаний электросчетчика после перепрограммирования. Об этом ТАСС в понедельник сообщил в пресс-секретарь компании Максим Швецов.

Счетчик был перепрограммирован в октябре 2015 года из-за перехода на зимнее время. "Суд отказал в полном объеме в удовлетворении иска Лебедеву. Мотивировочная часть решения будет опубликована позднее", - сказал он.

Как пояснил Швецов, истец так и не смог определиться с ответчиком. Лебедев предъявлял претензии и к энергетической компании, и к компании, перепрограммировавшей счетчик.

Ранее ТАСС сообщал, что по мнению экспертов завода-изготовителя счетчика "НПК Ленинградский электромеханический завод" (ЛЭМЗ), скачок показаний не мог произойти, поскольку вывести опломбированный государственной поверкой прибор из строя, устанавливая на нем запрет перехода на сезонное время, нельзя.

ТАСС не располагает комментарием истца.

АО "Петроэлектросбыт" - энергетическая компания, которая владеет и управляет сетью универсальных центров приема платежей, расположенных во всех районах города. Компания является агентом по работе с населением "Петербургской сбытовой компании" (принадлежит ПАО "Интер РАО"). Предприятие - один из лидеров по приему коммунальных и других регулярных платежей в Санкт-Петербурге.