Ректор РГГУ назвал некорректной постановку вопроса о массовом увольнении работников

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Постановка вопроса о массовом увольнении преподавателей из Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) некорректна. Об этом в понедельник сообщил ТАСС ректор вуза Евгений Ивахненко.

Ранее в соцсетях сразу несколько работников университета написали о "массовых сокращениях людей и ставок в РГГУ". Кроме того, бурное обсуждение вызвала тема введения в университете "эффективного контракта", который предполагает разделение зарплаты на две части - базовую (70%) и стимулирующую (30%), однако на практике, по словам преподавателей, при новой системе их зарплата снизилась как раз до 70% от общей суммы, которая была ранее. Так, преподаватель немецкого языка на кафедре европейских языков Института лингвистики РГГУ Елена Чиркова отметила, что теперь вместо ее оклада в 23 тысяч рублей она будет получать не более 17 тысяч. Предполагается, что оставшуюся сумму можно будет заработать, занимаясь, к примеру, дополнительно какой-то научной деятельностью.

"Сама постановка вопроса о массовом увольнении работников РГГУ является некорректной, поскольку расторжение трудовых отношений с работниками регламентировано законодательными нормами. Учебный год подходит к концу, в связи с чем истекает срок трудовых договоров ряда сотрудников. С теми из них, кто не прошел по конкурсу научно-педагогических работников на следующий учебный год, прекращаются трудовые отношения согласно действующему законодательству", - сказал Ивахненко.

Ректор добавил, что все бюджетные учреждения должны перейти на систему эффективного контракта до 1 января 2018 года, как того требует программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы. "Разработка положений и критериев эффективного контракта в РГГУ проходила в открытом режиме, проект документа прошел общественное обсуждение. Работа Комиссии по внедрению в РГГУ системы эффективного контракта носила открытый характер, было учтено большинство предложений и поправок, внесенных работниками РГГУ", - подчеркнул он, добавив, что эффективный контракт был утвержден Ученым советом 13 июня, а 16 июня года в вузе была организована коммуникационная площадка, на которой руководство университета ответило на все связанные с этим вопросы работников.

"С переходом на эффективный контракт фонд оплаты труда в РГГУ останется неизменным, но внутри каждого подразделения произойдет незначительное перераспределение заработных плат. Изменяется структура оплаты труда - 70% - базовая составляющая, 30% - стимулирующая выплата. В данном случае равняться на тех, кто работает менее эффективно, не представляется целесообразным, поскольку работа преподавателя в высшем учебном заведении предполагает определенные критерии оценки ее эффективности и стандартные требования к ее результатам, а также в целом влияет на эффективную работу вуза", - заявил Ивахненко.

Сейчас в университете разрабатываются условия эффективного контракта для административно-управленческого, вспомогательного и иного персонала. Эффективный контракт также заключается с проректорами. В этой связи в пресс- службе вуза заверили, что руководство РГГУ открыто для общения с прессой. "20 июня 2017 года в 14:00 в РГГУ состоится пресс-конференция, в ходе которой будут даны ответы на все вопросы, возникающие у представителей СМИ по поводу деталей перехода на эффективный контракт", - добавили в пресс-службе вуза.