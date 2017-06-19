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Место Фадеева в журнале "Эксперт" временно займет Владимир Морозов

Общество
19 июня, 20:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Как сообщалось ранее, Валерий Фадеев был избран секретарем Общественной палаты шестого созыва

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Место бывшего главного редактора и генерального директора журнала "Эксперт" Валерия Фадеева временно займет исполнительный директор ЗАО Медиахолдинга "Эксперт" Владимир Морозов. Об этом ТАСС информировал в понедельник Фадеев.

Как сообщалось ранее, Фадеев был избран секретарем Общественной палаты нового (шестого) созыва. Он заявил ТАСС, что оставил пост генерального директора и главного редактора журнала.

"Назначен временно исполняющим обязанности Владимир Морозов", - сказал Фадеев, отвечая на вопрос, кто занял его пост. Он уточнил, что Морозов является в "Эксперте" исполнительным директором.

По словам Фадеева, решение, кто займет его место на постоянной основе, будет принято на собрании акционеров. "Это займет месяц-полтора", - уточнил Фадеев.

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