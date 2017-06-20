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Резервные дни ЕГЭ-2017 стартуют экзаменами по географии и информатике

Общество
20 июня, 0:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Заявки на участие в экзамене по информатики подали около 5,6 тыс. человек, по географии - около 3 тыс. человек

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Резервные дни сдачи ЕГЭ начинаются во вторник с экзаменов по географии и информатике, сообщили в Рособрнадзоре.

"Заявления на участие в ЕГЭ по информатике и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии - прим. ТАСС) в резервный срок подали около 5,6 тыс. человек, из них 1,1 тысячи - выпускники текущего года. Для проведения ЕГЭ по этому предмету задействуют около 500 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) во всех регионах РФ и за рубежом", - отметили в пресс-службе Рособрнадзора. Экзаменационная работа состоит из двух частей, она включает в себя 27 заданий. На ее выполнение отведено четыре часа, установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике составляет 40 баллов.

Инфографика Что запрещено на едином государственном экзамене

Что запрещено на едином государственном экзамене

Что запрещено на ЕГЭ и что на нем разрешено. Инфографика ТАСС

"Заявления на участие в ЕГЭ по географии в резервный срок подали около 3 тыс. человек, в том числе около 1,7 тысячи выпускников текущего года. Для проведения экзамена также задействуют около 500 ППЭ в России и за рубежом", - отметили в пресс-службе. Экзаменационная работа по географии состоит из двух частей, она включает в себя 34 задания. На ее выполнение отведено три часа.

Участники ЕГЭ по географии могут пользоваться на экзамене линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии - 37 баллов.

ЕГЭ начнется в 10:00 по местному времени. В проведении экзаменов задействуют 8,5 тысячи организаторов. Ход экзаменов в регионах будут контролировать более 1,1 тыс. общественных наблюдателей и около тысячи онлайн- наблюдателей, а также сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах будет вестись видеонаблюдение в онлайн-режиме, свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 4 июля 2017 года.

Сдать экзамены в резервный срок могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русскому языку и математике), либо пропустившие экзамен по уважительной причине. Резервные дни ЕГЭ завершатся 1 июля. Основной период ЕГЭ проходил с 29 мая по 19 июня. По информации Рособрнадзора, серьезных технологических сбоев и нарушений в ходе экзаменов не было.

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