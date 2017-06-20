Резервные дни ЕГЭ-2017 стартуют экзаменами по географии и информатике

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Резервные дни сдачи ЕГЭ начинаются во вторник с экзаменов по географии и информатике, сообщили в Рособрнадзоре.

"Заявления на участие в ЕГЭ по информатике и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии - прим. ТАСС) в резервный срок подали около 5,6 тыс. человек, из них 1,1 тысячи - выпускники текущего года. Для проведения ЕГЭ по этому предмету задействуют около 500 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) во всех регионах РФ и за рубежом", - отметили в пресс-службе Рособрнадзора. Экзаменационная работа состоит из двух частей, она включает в себя 27 заданий. На ее выполнение отведено четыре часа, установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике составляет 40 баллов.

"Заявления на участие в ЕГЭ по географии в резервный срок подали около 3 тыс. человек, в том числе около 1,7 тысячи выпускников текущего года. Для проведения экзамена также задействуют около 500 ППЭ в России и за рубежом", - отметили в пресс-службе. Экзаменационная работа по географии состоит из двух частей, она включает в себя 34 задания. На ее выполнение отведено три часа.

Участники ЕГЭ по географии могут пользоваться на экзамене линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии - 37 баллов.

ЕГЭ начнется в 10:00 по местному времени. В проведении экзаменов задействуют 8,5 тысячи организаторов. Ход экзаменов в регионах будут контролировать более 1,1 тыс. общественных наблюдателей и около тысячи онлайн- наблюдателей, а также сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах будет вестись видеонаблюдение в онлайн-режиме, свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 4 июля 2017 года.

Сдать экзамены в резервный срок могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русскому языку и математике), либо пропустившие экзамен по уважительной причине. Резервные дни ЕГЭ завершатся 1 июля. Основной период ЕГЭ проходил с 29 мая по 19 июня. По информации Рособрнадзора, серьезных технологических сбоев и нарушений в ходе экзаменов не было.