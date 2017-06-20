Николай Дроздов: каждый может внести вклад в сохранение природы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Каждый человек может сделать для природы что-то хорошее, вопросы экологии не нужно обсуждать дома за чашкой чая - лучше заняться делом. Такое мнение высказал ТАСС известный и любимый публикой ведущий телепередачи "В мире животных" Николай Дроздов, который отмечает 20 июня свое 80-летие.

"Надо меньше времени тратить на то, чтобы обсуждать, как не так государство делает, не так заповедники работают <...> нужно делать то, что вокруг себя - столько возможностей сделать больше "в своем доме" - во дворе, в районе, в городе", - сказал Дроздов. По его мнению, следить за экологией нужно как у себя дома, так и в поездках - не мусорить, экономить воду и энергию.

Юбиляр уверен: каждый может начать следить за экологией, улучшив мир вокруг себя. "Где ты работаешь, где бываешь, где отдыхаешь, где ты можешь руками достать и товарищей уговорить сделать так, как по-хорошему. Вот вокруг себя надо какие-то агитации проводить с пользой охраны природы, а вот сидеть вечером за чашкой чая, а то еще и за рюмкой, мусолить, как плохо охраняется там-то и там-то. <...> В остальных всегда можно найти какие-то недостатки", - считает Дроздов. Он уверен, что вместо того, чтобы обсуждать других, лучше выйти на улицу и прибраться во дворе. "Полно дел", - отметил он.

По словам телеведущего, люди стали более ответственно относиться к природе и животным - появилось множество волонтерских организаций и движений, и государство тоже стало уделять вопросам экологии больше внимания.

На вопрос, какие телеканалы и передачи он сам смотрит о животных, Дроздов упомянул телеканалы "Моя планета", "Живая планета", Discovery, Animal planet. "Так что очень много хорошего сейчас, глаза разбегаются. У кого есть время - конечно, смотрите", - сказал он. Что касается передач, он упомянул "Планету собак" и "Планету кошек". "Сейчас пойдет "Планета лошадей", будет очень интересно. Все мои друзья ведут, ученики", - отметил юбиляр.

Что касается "В мире животных", то на вопрос, как изменились зрители за годы показа передачи, Дроздов ответил, что они перестали писать письма - не из-за того, что не хотят, просто поменялось время. "Не то, что они не хотят писать письма, но раньше приходишь к редактору - и лежит груда писем, полученная буквально за день или за неделю. Он (редактор - прим. ТАСС) в них копается, отвечать не успевает, а мы, ведущие, - тем более. Наличие писем - казалось бы, такой живой контакт, а на самом деле, на 90% писем отвечать не успевали", - вспомнил он.

Восьмидесятилетие Дроздов планирует отметить в кругу семьи. Он рассказал ТАСС, что недавно вернулся из Австралии, где провел месяц и проехал 5 тыс. километров по пустыне. По его словам, он "обязательно планирует" в ближайшем времени снова отправиться в путешествие, но не уточнил, куда именно поедет на этот раз.

О юбиляре

Николай Дроздов родился 20 июня 1937 года в Москве. С 1977 года он является бессменным ведущим программы "В мире животных". После распада СССР передача выходила на "Первом канале Останкино" (1991-1995), ОРТ/Первом канале (1995-2005), "Домашнем" (2006-2009), "Россия-2" (2010-2015). В настоящее время "В мире животных" идет на канале "Карусель". Всего было снято 48 сезонов передачи и около 1,3 тыс. выпусков.

Дроздов - доктор биологических наук, профессор кафедры биогеографии географического факультета МГУ. Он - автор многих научно-популярных фильмов о природе. Один из самых известных - "Царство русского медведя" (1992), созданный совместно с британской телекомпанией "Би-би-си".

Является председателем международного экологического движения "Terra Viva" ("Живая планета") и членом медиа- совета Русского географического общества. Награжден орденами Почета (2006) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2011). Имеет награду Русской православной церкви - орден святителя Макария, митрополита Московского II степени (2012).

Его хобби - русские романсы и народные песни. В 2005 году выпустил музыкальный альбом "Вы слыхали, как поет Дроздов?". В честь него назван астероид 18334 Drozdov, открытый в 1987 году.