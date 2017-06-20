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Первый в Крыму международный экологической форум стартует в Севастополе

Общество
20 июня, 1:09 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 20, июня. /ТАСС

В рамках форуме ученые и специалисты в области географии, экологии, экономики и смежных наук планируют обсудить механизмы решения проблем Крыма и Севастополя в условиях геополитической нестабильности

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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Международный экологический форум "Крым - эколого-экономический регион. Пространство ноосферного развития" начинает работу 20 июня в Севастополе на базе Севастопольского филиала МГУ им. Ломоносова.

Конференция призвана объединить ученых и специалистов в области географии, экологии, экономики и смежных наук для распространения передового научно-практического опыта, а также для формирования научной культуры молодых исследователей.

В работе форума примут участие ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий, замминистра экологии и природных ресурсов республики Крым Алексей Яценко, научные сотрудники, специалисты, преподаватели вузов и учителя школ, аспиранты, магистранты, студенты.

Целью форума является обсуждение механизмов, инструментов и опыта решения проблем Крыма и Севастополя в условиях геополитической нестабильности, международных санкций и финансово-экономического кризиса, а также стимулирование активности молодежи и привлечение ее к решению актуальных задач науки и практики, содействие становлению стратегического партнерства научных общественных организаций и учреждений, органов управления, представителей бизнеса, вузов, направленных на устойчивое и экологически безопасное развитие Крыма и Севастополя.

Конференция продлится до 24 июня. Она организована Минприроды России, МГУ им. М.В. Ломоносова, филиалом МГУ в г. Севастополе, Крымским региональным отделением Российской экологической академии, Севастопольским отделением Русского географического общества, Институтом географии РАН. Она завершит 24 июня.

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