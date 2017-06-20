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Депутаты Приморья инициировали законопроект о защите прав студентов

Общество
20 июня, 5:58 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 20, июня. /ТАСС

Инициатива уже получила положительное решение членов профильного комитета Госдумы

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ВЛАДИВОСТОК, 20 июня. /ТАСС/. Законодательное Собрание Приморья (ЗСПК) инициировало законопроект о защите прав студентов, чьи вузы лишились аккредитации. Инициатива уже получила положительное решение членов комитета Государственной Думы по образованию и науке, сообщает во вторник пресс-служба ЗСПК.

"Мы воспользовались моментом, чтобы обсудить законодательную инициативу Приморского края, которая была направлена в Государственную Думу. С этой ситуацией мы столкнулись несколько лет назад, по ряду вузов прокатилась волна отзыва аккредитаций по отдельным специальностям, что поставило в очень сложное положение студентов, которые там обучались. Это коснулось нашего Морского государственного университета, Дальрыбвтуза, Сельскохозяйственной академии. Вопрос актуален не только для Приморского края, затрагивает достаточно большое количество субъектов", - приводятся в сообщении слова депутата Госдумы от Приморья Сергея Сопчука.

Законодательная инициатива о защите прав студентов, чьи вузы лишились аккредитации, обсуждалась на заседании круглого стола "Развитие системы дополнительного образования детей через интеграцию с другими формами и уровнями образования" с участием представителей профильного комитета Госдумы в Приморье. В двухдневном мероприятии участвуют более 90 делегатов от 23 субъектов, в том числе представители от Думы, депутаты законодательных органов субъектов, представители исполнительных органов государственной власти, работники образования, культуры, некоммерческих организаций.

"Мы получили от большинства субъектов положительные отзывы, которые поддерживают эту инициативу. Это говорит о том, что проблема актуальна для Российской Федерации. Сегодня состоялся разговор по этому законопроекту, к сожалению, есть отрицательное заключение правительства РФ, которое не поддержало его. Есть положительное решение членов комитета Государственной Думы по образованию и науке, которые, наоборот, поддерживают законопроект", - приводятся в сообщении слова Сопчука. Депутат отметил, что вопрос необходимо обсуждать в рабочем порядке на экспертных советах и в рабочих группах, на федеральном уровне.

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