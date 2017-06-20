Москалькова просит разрешить находящемуся в СИЗО Ахтему Чийгозу навестить больную мать

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к правоохранительным органам с просьбой разрешить заместителю главы запрещенного в РФ "Меджлиса крымско-татарского народа" Ахтему Чийгозу, обвиняемому в организации беспорядков у парламента региона в феврале 2014 года, навестить больную мать.
"Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в соответствующие правоохранительные органы с целью разрешить (Ахтему) Чийгозу посещение тяжелобольной матери и выразила уверенность, что наши правоохранительные органы, работающие на принципах гуманизма удовлетворят ее обращение и эту проблему решат", - заявили ТАСС в пресс-службе омбудсмена. При этом представитель пресс-службы отметил, что Москалькова опровергает сообщения некоторых СМИ, в т. ч. украинских, "о том, что было предложено везти больную мать к Чийгозу в СИЗО, в котором он содержится".
По данным следствия, в результате беспорядков 26 февраля 2014 года у здания крымского парламента два человека погибли, 79 получили травмы. Организатором беспорядков следствие и прокуратура считают заместителя главы запрещенного в РФ "Меджлиса крымско-татарского народа" Ахтема Чийгоза, сам он вину не признает. На данной стадии доказательства невиновности обвиняемого представляет его защита.
Ранее суд завершил допрос потерпевших и свидетелей обвинения, в числе которых был глава республики Сергей Аксенов.
"Меджлис крымско-татарского народа" в России признан экстремистской организацией и запрещен, соответствующий иск подавала тогда еще прокурор Крыма (ныне депутат Госдумы) Наталья Поклонская 15 февраля 2016 года в Верховный суд региона, который поддержал доводы истца. Чуть позже, в сентябре 2016 года, Верховный суд России подтвердил данное решение, оно вступило в законную силу.