Руководитель ФАДН возглавил совет по развитию малочисленных народов

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов возглавил экспертно-консультативный совет по вопросам социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
"Совет будет заниматься экспертным и консультативным сопровождением деятельности ФАДН по вопросам социально-экономического развития коренных малочисленных народов", - говорится в сообщении.
В задачи совета также входят: популяризации и развития промыслов, творчества, национальных видов спорта, языков коренных народов, этнологического туризма; распространения положительного регионального опыта по поддержке коренных народов. Кроме того, планируется готовить предложения и рекомендации по проведению научных исследований в местах традиционного проживания коренных народов.
Всего в состав совета вошли 84 человека, среди которых представители федеральных и региональных органов власти, эксперты, занимающиеся проблемами коренных народов, а также представители бизнеса.