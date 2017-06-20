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Руководитель ФАДН возглавил совет по развитию малочисленных народов

Общество
20 июня, 12:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Всего в состав совета вошли 84 человека, среди которых представители федеральных и региональных органов власти, эксперты, занимающиеся проблемами коренных народов, а также представители бизнеса

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов возглавил экспертно-консультативный совет по вопросам социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Совет будет заниматься экспертным и консультативным сопровождением деятельности ФАДН по вопросам социально-экономического развития коренных малочисленных народов", - говорится в сообщении.

В задачи совета также входят: популяризации и развития промыслов, творчества, национальных видов спорта, языков коренных народов, этнологического туризма; распространения положительного регионального опыта по поддержке коренных народов. Кроме того, планируется готовить предложения и рекомендации по проведению научных исследований в местах традиционного проживания коренных народов.

Всего в состав совета вошли 84 человека, среди которых представители федеральных и региональных органов власти, эксперты, занимающиеся проблемами коренных народов, а также представители бизнеса.

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