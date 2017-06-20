Замгендиректора ТАСС Гусман: необходимо развивать туристический потенциал малых городов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. России необходимо более активно продвигать малые города, которые имеют огромный туристический потенциал. Такое мнение высказал во вторник, в День малых городов России, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман на круглом столе в доме Российского исторического общества (РИО).

"Мне кажется, в чем мы сильно очень нуждаемся - это в пропаганде этих малых городов, их туристического потенциала", - сказал он. По мнению Гусмана, вложения в этой сфере быстро окупятся, поскольку будет активно развиваться экотуризм - "от рыбалки до ночевок в стоге сена". "Мы говорим о сохранении малых городов с точки зрения культурного наследия, нашего археологического и исторического наследия, но, мне кажется, можно и с другой стороны говорить - как о городах, которые могут преподнести какие-то живые формы", - отметил первый заместитель генерального директора ТАСС.

Мнение Гусмана поддержал замруководителя Ростуризма Николай Королев. "Тема малых городов важна для развития туризма в РФ, - сказал он. - Я поддержу Михаила Соломоновича по поводу того, что первые шаги, которые необходимо сделать, - это вопросы вовлечения в туристский оборот того туристского потенциала малых городов, которые существуют в РФ".

Как отметил председатель РИО Сергей Нарышкин, с правовой точки зрения под малым городом понимается поселение, насчитывающее до 50 тыс. человек - таких муниципальных образований в РФ уже почти 800, в них проживает четверть населения страны. "Должен сказать, что образ провинциального города продолжает оставаться важным элементов исторического сознания россиян, духовной средой, формирующей основные черты национального характера, - сказал он. - Испокон веков малые города являются хранителями историко-культурного наследия, очагами народных промыслов и ремесел. Конечно, у малых городов есть немало проблем, но большие возможности для развития".

На мероприятии была представлена книга "Малые города. Хранители наследия", которая открывает книжный проект "Моя страна - Россия". По словам автора книги Ирины Кононовой, в ней рассказывается про 21 город. "Когда мы работали над книгой, мы пережили большой эмоциональный подъем, потому что познакомиться с историей города - это практически познакомиться с новым человеком", - сказала автор книги. Также в РОИ открылась выставка "Малые города России: жемчужная россыпь", на которой представлены лучшие виды малых исторических городов страны.

Кононова отметила, что работа велась с местными краеведами, музеями, в книге были собраны 1223 фотографии. "Это альбом с историческими фактами эмоционального плана... Мы говорим про эмоциональную историю, историю города, которая вылилась в промыслы, книги, творчество и так далее", - рассказала она. По словам Кононовой, следующая книга будет посвящена гастрономической карте России, куда вошли 104 уникальных продукта страны.