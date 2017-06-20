Мэрия Иннополиса тестирует "сотрудника" с искусственным интеллектом

КАЗАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Мэрия Иннополиса тестирует виртуальную помощницу, разработанную с помощью нейросетевых технологий. Она будет отвечать на вопросы жителей и гостей города, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе мэрии.

"Это пилотный проект. Для того, чтобы все полноценно заработало, в (виртуальную помощницу) Инну нужно загрузить максимальное количество вопросов, которые задают люди в разных интерпретациях. Спросить дорогу можно же разными способами, нужно, чтобы Инна понимала, как отвечать. В перспективе юная помощница станет первым сотрудником мэрии города с искусственным интеллектом. Она будет обрабатывать неструктурированные и голосовые запросы и научится мониторить группы в Telegram", - уточнили в пресс-службе.

С Инной уже можно пообщаться в Telegram. Предполагается, что позже, позвонив в консьерж-центр города, люди будут разговаривать с Инной, а не с живым оператором. Разработана Инна в Университете Иннополис. "Помощница будет выполнять функции оператора консьерж-центра, сейчас они бывает в день принимают до 300 звонков. В зависимости от того, какой сезон, у нас в колл-центре работает до 10 человек", - добавили в пресс-службе.

Иннополис - город в России, расположенный в Республике Татарстан, был заложен в 2012 году и открыт в 2015 году. В 2012 же году постановлением правительства РФ здесь была создана особая экономическая зона. Экономика города основана на высокотехнологичных индустриях. В Иннополисе создана собственная городская среда с жилой инфраструктурой, возможностями для образования и профессионального развития.

Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний. Всего здесь зарегистрировано 85 компаний. Более 2,5 тыс. человек находятся в городе ежедневно. В 2016 году Иннополис и городские мероприятия посетили 20 тыс. человек.