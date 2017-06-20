Президентская библиотека им. Ельцина открыла центр для читателей в Дрездене

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина во вторник открыла центр для читателей в Дрездене. Он стал третьим удаленным читальным залом в Германии.

"Двадцатого июня Президентская библиотека открыла еще один удаленный электронный читальный зал на территории Германии. Он разместился на базе Немецко-русского института культуры в Дрездене и стал третьим по счету в этой стране: два центра доступа успешно функционируют в Берлине и Мюнхене", - сообщили в пресс-службе библиотеки.

Пользователи читального зала в Германии получат доступ к электронным фондам Президентской библиотеки, среди которых есть официальные документы, научная литература, учебные материалы, публицистика, фотографии, карты.

Особое внимание создатели читального зала предлагают обратить на электронную коллекцию "Россия - Германия: из истории взаимоотношений". "В нее вошли исследования, очерки, сборники официальных документов, в которых отражены отдельные страницы истории Германии начиная с IX века, а также многолетняя история дипломатических, военных, экономических и культурных связей между двумя странами с середины XVII века до начала XX века", - отметили в пресс- службе.

Зарубежная сеть Президентской библиотеки включает 30 удаленных читальных залов в 24 странах. Они действуют в том числе в Великобритании, Финляндии, Болгарии, Италии, Чехии, Венгрии. "Подобные центры очень востребованы, особенно среди соотечественников, проживающих за границей или работающих вдали от Родины", - отмечают в Президентской библиотеке.

В пресс-службе сообщили, что в рамках развития этой деятельности 22 июня 2017 года состоится открытие первого центра удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки в Австрии, который разместится в Вене на базе Российского центра науки и культуры. К этому событию Президентская библиотека подготовила новую цифровую коллекцию "Россия - Австрия: из истории взаимоотношений".