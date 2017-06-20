Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президентская библиотека им. Ельцина открыла центр для читателей в Дрездене

Общество
20 июня, 17:54 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, июня. /ТАСС

Пользователи зала получат доступ к электронным фондам библиотеки, среди которых есть официальные документы, научная литература, учебные материалы, публицистика, фотографии, карты

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина во вторник открыла центр для читателей в Дрездене. Он стал третьим удаленным читальным залом в Германии.

"Двадцатого июня Президентская библиотека открыла еще один удаленный электронный читальный зал на территории Германии. Он разместился на базе Немецко-русского института культуры в Дрездене и стал третьим по счету в этой стране: два центра доступа успешно функционируют в Берлине и Мюнхене", - сообщили в пресс-службе библиотеки.

Пользователи читального зала в Германии получат доступ к электронным фондам Президентской библиотеки, среди которых есть официальные документы, научная литература, учебные материалы, публицистика, фотографии, карты.

Особое внимание создатели читального зала предлагают обратить на электронную коллекцию "Россия - Германия: из истории взаимоотношений". "В нее вошли исследования, очерки, сборники официальных документов, в которых отражены отдельные страницы истории Германии начиная с IX века, а также многолетняя история дипломатических, военных, экономических и культурных связей между двумя странами с середины XVII века до начала XX века", - отметили в пресс- службе.

Зарубежная сеть Президентской библиотеки включает 30 удаленных читальных залов в 24 странах. Они действуют в том числе в Великобритании, Финляндии, Болгарии, Италии, Чехии, Венгрии. "Подобные центры очень востребованы, особенно среди соотечественников, проживающих за границей или работающих вдали от Родины", - отмечают в Президентской библиотеке.

В пресс-службе сообщили, что в рамках развития этой деятельности 22 июня 2017 года состоится открытие первого центра удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки в Австрии, который разместится в Вене на базе Российского центра науки и культуры. К этому событию Президентская библиотека подготовила новую цифровую коллекцию "Россия - Австрия: из истории взаимоотношений".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
10
Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке
16
Конный парад и салют: в Лондоне отметили официальный день рождения королевы
9
Бронеколонна "Дорога Мужества" начала движение из Москвы в Брест
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Fox: истребитель РФ приблизился к американскому самолету-разведчику над Балтийским морем
2
США внесли 38 лиц и организаций в список санкций против РФ
3
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год
4
ВВС США сбили в Сирии беспилотник проправительственных сил
5
Гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве в ближайшие сутки
6
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
7
"Армата" учится стрелять: видео учебных стрельб новейшего танка России
Темы дня
Загрузка...
Реклама