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Lil Wayne продал виллу в Майами с аквариумом для акул за $10 млн

Общество
21 июня, 8:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Отмечается, что рэперу не нравилось, что месторасположение его дома было известно многим

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НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американский рэпер Lil Wayne продал с убытком для себя виллу на острове Ла-Горс на восточном побережье штата Флорида. Как сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), на территории дома есть площадка для катания на скейтборде, а также аквариум с акулами.

Как рассказал изданию сотрудник риелторского подразделения торгового дома Sotheby’s Тай Форкнер, Lil Wayne продал эту недвижимость за $10 млн, тогда как в 2011 году он приобрел ее за $11,6 млн. По словам Форкнера, рэперу не нравилось, что месторасположение его дома было известно многим.

Рэпер выставил виллу на продажу в 2015 году за $18 млн. Однако, по данным Управления полиции Майами-Бич, тогда к ним поступила информация о якобы убийстве четырех человек в доме знаменитости. Полиции пришлось выезжать на место предполагаемого преступления и выяснять, что произошло на самом деле.

Хотя информация не подтвердилась, шумиха привела к тому, что заявленную цену дома пришлось снизить до $12 млн.

34-летний Lil Wayne (настоящее имя Дуэйн Майкл Картер), начавший карьеру в 1996 году, выпустил 11 альбомов. Он является обладателем четырех престижных музыкальных премий "Грэмми".

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