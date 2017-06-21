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Госдума утвердила новые госпошлины в сфере оборота оружия

Общество
21 июня, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Размер пошлины за выдачу лицензии на приобретение, экспонирование, коллекционирование оружия и патронов к нему составит 2 тыс. рублей

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством закон о введении госпошлин за выдачу и переоформление лицензий в сфере оборота оружия. Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Сейчас в этой сфере действуют единовременные сборы, их ставки составляют от 300 до 500 рублей. Согласно закону, размер пошлины за выдачу лицензии на приобретение, экспонирование, коллекционирование оружия и патронов к нему составит 2 тыс. рублей. Госпошлина за выдачу лицензии (или продление срока ее действия) на приобретение газового пистолета, револьвера, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов России или казачьей формой, составит 500 рублей.

Госпошлина за выдачу разрешения или продление срока его действия на хранение оружия, хранение и ношение оружия, хранение и использование оружия, ввоз на территорию России оружия и патронов к нему, вывоз с территории России оружия и патронов к нему составит 500 рублей. За переоформление лицензии придется заплатить госпошлину в 250 рублей. При уплате госпошлины в сфере оборота оружия в электронном виде будет установлена скидка в размере 30% от ставки госпошлины.

Законодательное изменение вида оплаты за предоставляемые госуслуги в сфере оборота оружия на госпошлину позволит гражданам и юрлицам избежать переплаты в виде банковских комиссий за оформление платежей, которые на сегодня существенно превышают суммы оплаты за госуслугу, указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно расчетам правительства, введение единообразной госпошлины за оказание услуг в сфере оборота оружия позволит повысить доходную часть федерального бюджета на 2 млрд рублей с учетом возможности ежегодного индексирования установленных ставок в соответствии с уровнем инфляции. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 октября 2017 года.

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