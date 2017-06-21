В Киргизии почтили память погибших в годы ВОВ и других конфликтов советских воинов

БИШКЕК, 21 июня. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Памятный митинг в честь погибших в годы Великой Отечественной войны, а также в ходе других вооруженных конфликтов советских воинов состоялся в среду на площади Победы в столице Киргизии. Акция была организована ветеранскими организациями республики совместно с клубом региональных экспертов "Пикир".

"Начавшаяся 22 июня 1941 года Великая Отечественная война стала трагедией для всех народов бывшего Советского Союза. Сегодня мы хотим, чтобы современное молодое поколение знало и помнило о тех событиях, мы считаем, что пока мы стоим на позиции общего прошлого, пока помним о всех погибших советских солдатах, мы непобедимы", - заявил во время акции президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Киргизии Юрий Погиба.

По его словам, митинг в киргизской столице, в котором приняли участие ветераны вооруженных конфликтов из ряда стран СНГ, депутаты национального парламента Киргизии, представители духовенства и молодежных организаций, прошел в рамках состоявшегося в Бишкеке первого международного форума "Антитеррористическая борьба государств ЕврАзЭС (Евразийский экономический союз): совместный опыт, реалии и перспективы".

Как пояснил ТАСС сопредседатель "Пикир" Игорь Шестаков, необходимость его проведения возникла в связи с появлением перед странами-участницами союза новых вызовов и угроз, связанных с "радикальным экстремизмом и международным терроризм, проявления которых растут из-за сирийского кризиса и ситуации в Афганистане". "Учитывая обстановку, киргизской стороной было инициировано проведение антитеррористического форума, посвященного совместной борьбе с терроризмом и экстремизмом всех стран ЕврАзЭС", - заверил он.

Как рассказал ТАСС Погиба, начавшийся в Бишкеке митинг продолжился в селе Джаны-Джер Чуйской области республики, где участники почтили память его уроженца, спецназовца отряда "Вымпел" ФСБ России Андрея Велько. Он был убит в 2004 году в городе Беслан во время освобождения захваченных террористами школьников. За совершенный подвиг при освобождении заложников он посмертно был награжден орденом РФ "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В честь Велько названа единственная в Джаны-Жер общеобразовательная школа.