Муфтият Татарстана раздал нуждающимся полторы тонны продуктов

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КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Представители Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ) в месяц Рамадан раздали нуждающимся, многодетным семьям, инвалидам 1,5 тонны продуктов. Об этом сообщила в среду пресс-служба ДУМ республики.
27 мая для мусульман по всему миру наступил месяц поста Рамадан. На его протяжении верующие воздерживаются от приема пищи и алкоголя, совершают милосердные поступки и ежедневно читают отрывки из Корана.
"В рамках благотворительной акции, приуроченной к священному месяцу Рамадан, распределено около 1,5 тонны продовольствия среди 150 граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. До завершения месяца Рамадан планируется раздать еще 100 наборов", - уточнили в пресс-службе.
Продуктовые наборы включают в себя муку, сахар, чай, крупы, подсолнечное масло, сухофрукты. Набор продуктов получила София Ширяева, все члены ее семьи - инвалиды. Также пакет с продовольствием подарили Гульнаре Хамидуллиной, которая одна воспитывает тяжелобольного сына Саида с диагнозами ДЦП и эпилепсия.
Пост Рамадан начинается с рассвета и заканчивается после захода солнца. Утренний прием пищи называется сухур, вечерний - ифтар. Вечернее разговение традиционно начинают с фиников или воды. По окончании поста мусульмане празднуют один из главных ежегодных праздников - Ураза-байрам, в этом году он наступит 25 июня и по традиции продлится три дня.